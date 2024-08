Erfurt (dpa). -Erst der Meisterbrief und dann einen Betrieb gründen? Das ist nicht immer so. Aber in Thüringen gibt es für junge Meister eine Art Anschubfinanzierung.

Eine finanzielle Starthilfe vom Staat nehmen in Thüringen immer mehr junge Handwerksmeister in Anspruch, die sich mit einem Betrieb selbstständig machen. Die Meistergründungsprämie in Höhe von 5000 Euro, die es in Thüringen seit 2021 gibt, wird von Jahr zu Jahr stärker genutzt, geht aus Zahlen des Wirtschaftsministeriums in Erfurt hervor. Danach wurden allein im ersten Halbjahr 600.000 Euro ausgezahlt - gut doppelt so viel wie im gesamten Jahr 2023 mit 275.000 Euro.

Insgesamt flossen nach Angaben des Ministeriums bisher 1,15 Millionen Euro an Gründungsprämien. 230 Meister nutzten die Förderung für den Start eines eigenen Betriebes oder die Übernahme eines bestehenden. 30 von Ihnen erhielten einen Zuschlag von jeweils 2500 Euro, weil sie bei ihrer Gründung mindestens einen neuen Arbeits- oder Ausbildungsplatz geschaffen haben.

Neben der Gründungsprämie bietet Thüringen Meistern zwei weitere finanzielle Anreize. Ebenfalls seit 2021 existiert der Meisterbonus. Jeder Handwerks- und seit 2023 auch jeder Industriemeister oder Meister in den grünen Berufen erhält bei erfolgreichem Abschluss seiner Ausbildung 1000 Euro vom Land. Die Prämie ging laut Ministerium bisher an 815 Handwerks- und 428 Meister im Bereich der Industrie- und Handelskammern.

Bereits seit 2017 wird zudem eine Meisterprämie gezahlt - jeweils an die Jahrgangsbesten der einzelnen Gewerke in den Handwerkskammerbezirken. Dafür seien bisher 230.000 Euro vom Land zur Verfügung gestellt worden.

„Mit Meisterprämie, Meisterbonus und der Meistergründungsprämie bietet Thüringen ein attraktives Paket, um den Fachkräftenachwuchs beim Erwerb des Meisterbriefs zu unterstützen”, erklärte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) auf Anfrage. Meister seien Unternehmer und Führungskräfte im Handwerk. Sie ständen für Qualität, Innovationskraft, aber auch für die hohe Ausbildungsleistung, die das Thüringer Handwerk erbringe.

Der Thüringer Landtag hatte laut Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt im Juli 2023 eine Richtlinie in Kraft gesetzt, die auch Absolventen bestimmter Fortbildungslehrgänge bei den Industrie- und Handelskammern den Meisterbonus als finanzielle Anerkennung sowie Anreiz zur beruflichen Fortbildung gewährt.