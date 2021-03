Seit August 2020 ist auf der Strabag-Baustelle für den neuen Gewerbepark in Rodgau ein Hyundai-Mobilbagger des Typs HW180 von Dienstleister Schünke im Einsatz.

Budenheim (ABZ). – Die Goldbeck Südwest GmbH, Niederlassung KeyAccount Rhein-Main, errichtet an der Boschstraße in Rodgau-Weiskirchen einen Gewerbepark, informiert der Dienstleister Schünke Bauzentrum Baumaschinen GmbH. Der Park bestehe aus zwei Lagerhallen mit über 13 000 Quadratmetern Hallenfläche und für die Tiefbauarbeiten sei die Strabag AG (Direktion Mitte-West, Bereich Rhein-Main-Neckar, Gruppe Flughafen verantwortlich. Als Strabag-Bauleiterin sorge Juliane Schütz für den reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. Unter anderem kümmere sie sich darum, dass alle benötigten Baumaschinen zur richtigen Zeit am richtigen Ort verfügbar sind.



"Strabag verfügt natürlich über einen eigenen, großen Grundbestand an häufig benötigten Maschinen. Sondergeräte mieten wir – vor allem in Spitzenzeiten – aber dazu," erklärt Juliane Schütz und ergänzt: "Mit Schünke-rental arbeiten wir schon seit Jahren zusammen. Wir nutzen gern die gepflegten und voll ausgestatten Maschinen mit hydraulischem Schnellwechsler."



Seit August 2020 ist auf der Strabag-Baustelle für den neuen Gewerbepark in Rodgau ein Hyundai Mobilbagger HW180 mit geteiltem Ausleger, Oilquick-Schnellwechsler und zahlreichen Anbaugeräten wie Grabenräumlöffel und Anbauverdichter im Einsatz. Besonders praktisch an der Zusammenarbeit zwischen Strabag und Schünke bei diesem Projekt sei, dass die Niederlassung von Schünke Bauzentrum Baumaschinen GmbH nur wenige 100 Meter von der Baustelle entfernt liege. "Das macht das kurzfristige Anmieten von Baugeräten – auch tageweise – besonders einfach und praktisch," so Juliane Schütz.



Seit August sei der 18-Tonnen-Mobilbagger im Einsatz und werde derzeit bei Tiefbauarbeiten rund um die Löschwasserzisternen genutzt. Das Gerät von Hyundai gelte als dass "Schweizer Taschenmesser" auf jeder Baustelle: Schnell, wendig, leistungsstark.