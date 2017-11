München (ABZ). – Eine Tiefgarage in München musste kürzlich u. a. wegen Stahlkorrosion saniert werden. Zum Einsatz kam dabei Mischtechnik von Collomix. Tausalze in Tiefgaragen, die im Winter durch die Fahrzeuge mit Schnee und Feuchtigkeit eingebracht werden, sind ein großes Problem bei vielen älteren Gebäuden. Die in ihnen enthaltenen Chloride verursachen Lochfraßkorrosion in den Stahlbetonbewehrungen und gefährden die Dauerhaftigkeit von Stützen und Wänden. Mit Tausalz beaufschlagtes Wasser dringt durch Risse und Arbeitsfugen, aber auch durch Fehlstellen und Poren bis zur Bewehrung in den Beton ein. Bei fortgeschrittener Schädigung können durch den Verlust des Traglastanteils der Bewehrung bereits erhebliche Einschränkungen der Standsicherheit vorliegen. Die Gefahr, die diese Korrosion mit sich bringt, liegt darin, dass sie für Laien an der Bauteiloberfläche meist nicht sichtbar ist.

Heute ist eine Vielzahl von Tiefgaragen sanierungsbedürftig, weil die Verwendung von abgedichteten Bauteilen zu ihrer Bauzeit noch nicht üblich war. Erst mit der Änderung der DIN im Jahre 2007 galt die Konstruktion und Verwendung der nun abgedichteten Bauteile in Tiefgaragen als Stand der Technik. In der Tiefgarage in München Obersendling, die im Jahr 1999 erbaut wurde, zeigt sich das typische Schadensbild. Die Stahlbewehrung in Stützen und Wänden ist korrodiert, die Betonabdeckung muss per Hochdruck-Wasserstrahl abgetragen und durch geeigneten Vergussbeton ersetzt werden.

Ausführendes Bauunternehmen ist die Firma Petese Bau GmbH aus Planegg bei München mit ihrem Inhaber Valentino Petese, die die Sanierung der gesamten Anlage übernommen hat. Das Unternehmen mit rund 20 Mitarbeitern ist seit mehr als 25 Jahren erfahrener Spezialist in der Beton- und Bausanierung. Die zu sanierende Tiefgarage hat eine Fläche von 1800 m². Zur Sanierung gehören 26 Stützen und 180 m Stützwände mit Betonabtrag und anschließender Einbringung von hochwertigem Sanierbeton in mehreren Bauabschnitten. Die Sanierungsdauer des gesamten Objektes beträgt rund vier Monate.

Die freigelegten Abschnitte der Betonwände wurden im Spritzverfahren auf den vorgenässten Untergrund mit dem faserverstärken PCC-Mörtel "Betofix R 4" der Firma Remmers wieder instandgesetzt. Dieser Mörtel kann in einem Arbeitsgang aufgebracht werden und vereint Korrosionsschutz, Haftbrücke und Mörtelauftrag in einem Produkt.

Bei der Sanierung der Betonstützen setzt Petese auf den Vergussbeton V80 C45 von Pagel Spezialbeton. Dieser Vergussbeton mit Zuschlag von 0–8 mm zeichnet sich durch eine hohe Früh- und Endfestigkeit aus, ist frost- und tausalzbeständig sowie wasserundurchlässig und chloridfrei. Ausschlaggebend ist für den Bauunternehmer aber die hohe Druckfestigkeit, die dieser Beton in kurzer Zeit erreicht – bereits nach sieben Tagen erreicht er mehr als 40 N/mm², und die sanierten Stützen sind dann bereits wieder voll belastbar.

Um eine gleichmäßig hohe Qualität in der Betonaufbereitung zu erreichen, ist der Einsatz von professioneller Mischtechnik entscheidend. Aus diesem Grund setzt Petese auf dieser Baustelle erstmals den neuen Kompaktmischer TMX 1000 von Collomix ein. Die Herausforderung liegt darin, dass den Verarbeitungshinweisen exakt entsprochen werden muss, denn der Pagel Vergussbeton ist hochfließfähig nur in einem Zeitraum von max. 90 min.