Roserberg/Schweden (ABZ). – Die schwedische Steelwrist und Volvo CE entwickeln ihre Partnerschaft weiter, das teilte Steelwrist jüngst mit. Die Kooperation habe vor mehr als einem Jahrzehnt begonnen, als der Hersteller der bevorzugte Lieferant von echten werksseitig montierten Tiltrotatoren und Schnellwechslern für Volvo-Bagger geworden sei. Da die Nachfrage nach vollautomatischen Schnellwechslern für Bagger weiterhin rasant wachse, erweitere Volvo CE das Angebot jetzt um Steelwrist SQ Auto Connect-Schnellwechslern direkt ab Werk für Ketten- und Mobilbagger zwischen 13 und 35 Tonnen.



Das Werksangebot umfasse auch Adapter für Anbauwerkzeuge in den passenden Größen. Mit den vollautomatischen SQ-Schnellwechslern von Steelwrist könnten Fahrer bequem und einfach von der Kabine aus zwischen Tiltrotator, hydraulisch angetriebenen Arbeitswerkzeugen und mechanischen Arbeitswerkzeugen wechseln. "Dank der langjährigen Zusammenarbeit mit Steelwrist können wir die neuesten technologischen Entwicklungen bei Baggeranbaugeräten anbieten. Der Schlüssel zur Erfolgsgeschichte war die Vorbereitung und Installation direkt ab Werk, immer den Wünschen unserer zufriedenen Kunden entsprechend. Aufgrund des Engagements beider Hersteller bietet Volvo CE ein komplettes Produktangebot von symmetrischen Steelwrist-Schnellwechslern und Tiltrotatoren für eine Vielzahl von Baggern an", sagt Christian Berling, Produktmanager für Baggeranbaugeräte bei Volvo CE.



Der überarbeitete EC250E und der EC300E enthalten auch die Smart Connect-Plattform, die eine nahtlose Integration in das Volvo-Dig-Assist-System mit dem werkseitig montierten Steelwrist-Tiltrotator ermöglicht. Dies umfasst die erweiterten Sicherheitsfunktionen und einen einzigen Schnellwechslerschalter für die Verriegelung des Schnellwechslers. 100 Prozent fertig und CE-gekennzeichnet direkt ab Werk von Volvo.



Die Smart Connect-Plattform war ein Projekt, an dem Steelwrists Schwesterfirma SVAB Hydraulik von Anfang an beteiligt war. Die Werkzeugerkennung ToolRecognition für die Verwaltung von Arbeitswerkzeugen kann nach der Auslieferung sowohl an werksseitig installierten Systemen als auch an Nachrüstungen angebaut werden. Mit der Smart-Connect-Plattform können die Tiltrotatoren von Steelwrist bei Händlern mit einer Plug-and-Play-Installation einschließlich der Einzelschalter-Sicherheit montiert werden. Dies bedeutet, dass der Volvo-Händler die Lieferzeit verkürzen und die Funktionalität auf nahezu das Niveau einer echten werksseitig montierten Installation optimieren kann, selbst wenn der Endkunde eine Lagermaschine kauft.