Tobias Schwab ist seit Kurzem kaufmännischer Leiter der Rohrdorfer-Unternehmensgruppe. Schwab bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Finanzen, Controlling und Rechnungswesen mit. Vor seiner Anstellung bei Rohrdorfer war er als Bereichsleiter Finanzen, Controlling, Rechnungswesen, Konzernrechnungslegung und Energie für den internationalen Chemiekonzern Alzchem tätig. Als Member of the Board verantwortete er zudem für das Tochterunternehmen Nordic Carbide AB, Sundsvall nicht nur das kaufmännische sondern auch das operative Geschäft. In seiner neuen Position trägt er die Verantwortung für die Organisation und Durchführung von Einzel- und Konzernabschlüssen, Controlling, Personal, Recht und Steuern. Recht und Steuern. Er soll er zudem für den Ausbau der strukturierten Strombeschaffung sorgen.

