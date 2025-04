Tobroco Giant stellt zur bauma seinen ersten Raddumper, den GD10H, vor. Foto: Tobroco Giant

Die High Tip-Funktion ermöglicht es, die Mulde auf größere Höhen anzuheben, was ein sicheres und effizientes Entladen von Materialien ohne zusätzliche Ausrüstung ermöglicht. Die Mulde kann auch als Frontkipper verwendet werden. Bei der Entwicklung des GD10H habe man darauf geachtet, eine robuste Arbeitsmaschine zu schaffen, die sich an Kunden im Bauwesen, im Garten- und Landschaftsbau sowie an Vermietungsunternehmen richten soll.

Konstruktion und Karosserie sind demnach darauf ausgelegt, selbst bei intensivem Gebrauch und unter rauen Bedingungen standzuhalten. Zudem wurde großer Wert auf Ergonomie gelegt. Je nach Gelände und Bedingungen kann der GD10H mit verschiedenen Reifengrößen ausgestattet werden. Auf schmalen 7.00x12 AS-504 Rädern ist die Maschine nur 980 mm breit, was sie ideal für enge Räume macht. Mit einem Radstand von 1500 mm und einer Gesamtlänge von 3130 mm bietet der GD10H laut Hersteller hervorragende Stabilität und Manövrierfähigkeit. Die Höhe mit ROPS beträgt 2450 mm und der Schutzrahmen kann teilweise eingeklappt werden, um niedrige Durchgänge zu passieren. Der GD10H wird von einem Kubota 1,1-Liter-Motor mit einer Leistung von 18,5 kW angetrieben.

Die Mulde besteht aus HARDOX-Stahl mit abgerundeten Ecken, was einfaches Entladen des Materials und eine Reduzierung von Rückständen ermöglichen soll. Die Höchstgeschwindigkeit der Maschine beträgt 16 km/h. Neben der Ein-Tonnen-Version wird die GD-Serie auch in 1,5-Tonnen- und Zwei-Tonnen-Varianten erhältlich sein. Alle Modelle werden laut Tobroco Giant auch eine Schwenkkipp-Option bieten, die es ermöglicht, das Material in jede Richtung zu entladen, wodurch Manövrieren minimiert wird. Basierend auf der Erfahrung in der Elektrifizierung untersuche der Hersteller auch die Möglichkeit von elektrischen Antriebsoptionen, um die Nachfrage nach emissionsfreien Lösungen zu erfüllen. Tobroco Giant ist in Halle C6.211 zu finden.