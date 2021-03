ABZ: Was bedeutet der Name Giant?

Brock: Der Durchbruch für unsere Rad-lader in der Bauwirtschaft kam etwa 2007 mit der X-TRA-Version. Der Radlader hat aufgrund der extra Schwinge zusätzliche Hubkraft, sodass er mit einem Einsatz-gewicht von 2500 Kilogramm bereits eine Palette mit Steinen mit 1400 Kilogramm laden und transportieren konnte. Gleichzeitig ist die Maschine so leicht, dass sie ganz unkompliziert mit dem Pkw-Anhänger transportiert werden konnte. Damit wurden wir für die Bauwirtschaft interessant.

ABZ: Was hat Sie dazu gebracht, Produkte zu fertigen, die auch in der Bauwirtschaft Anwendung finden? Wie gelangten Sie auf diese Märkte, nachdem Sie ursprünglich für die Landwirtschaft produziert haben?

Brock: 1996 habe ich im Stall meiner Eltern damit angefangen, Weidezäune zu bauen, zunächst für unsere Landschaft, dann für die Nachbarn. Später begann ich, Gülleinjektoren zu bauen. Da meine Geschwister alle in der Landwirtschaft tätig sind, kannten wir die Anforderungen, bald kam der Bedarf für weitere Maschinen auf: Mein Schwager brauchte einen Radlader für seinen Hof, dann dessen Nachbar, und so ging es immer weiter, sodass wir eine kleine Produktion für Radlader aufbauten. Das kam auch zur richtigen Zeit, denn 2002 brach das Geschäft mit den Gülleinjektoren innerhalb kürzester Zeit aufgrund der damals verbreiteten Maul- und Klauenseuche komplett zusammen. In einem Zelt wurden dann die ersten 70 Maschinen gebaut, ab 2003 konnte erstmals in einer selbst gebauten Halle produziert werden.

Tobroco-Giant blickt in diesem Jahr auf 25 Jahre Firmengeschichte zurück. Anlässlich des Jubiläums des niederländischen Herstellers für Radlader, Teleskoplader und Anbaugeräte aus Oisterwijk sprach Firmengründer Toine Brock im Interview mit der ABZ über die Entwicklung des Unternehmens, die Maschinen, Arbeiten in Corona-Zeiten und die Ziele und Planungen für die Zukunft. Die Fragen stellte ABZ-Chefredakteur Robert Bachmann.

Brock: Unsere Maschinen sind qualitativ hochwertig gefertigt, beinhalten Komponenten von namhaften Lieferanten, sind robust, leistungsstark und in ihren Optionen genau auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten. Wenn wir neue Maschinen entwickeln oder modifizieren, dann machen wir das nicht, weil wir denken, dass wir selbst genau wissen, was der Markt will oder was unsere Kunden brauchen. Wir hören unseren Kunden immer genau zu und versuchen, ihre Probleme und Anforderungen zu verstehen und dafür die richtige Lösung zu entwickeln. Unsere flache Organisation kann schnell auf diese Anforderungen reagieren, das ist unsere große Stärke. Wir bauen immer das, was unsere Kunden bei uns anfordern, darum haben wir auch eine sehr große Produktpalette mit zahlreichen Versionen und Optionen.

Brock: Sehr gefreut haben wir uns im Jahr 2016 über die Auszeichnung mit dem König-Wilhem-I-Preis. Das ist ein Innovationspreis. Auch der damit verbundene Besuch von Königin Maxima in unserem Unternehmen war natürlich etwas Besonderes. Grundsätzlich ist es aber für uns immer ein Highlight, wenn unsere Maschinen gut beim Kunden ankommen und wir ihnen helfen, ihre Arbeit einfacher und effizienter zu erledigen. Wir freuen uns über jeden weiteren Schritt in unserer Entwicklung. Für mich ist es so, dass mit der Entwicklung des Unternehmens mein persönlicher Jugendtraum wahr geworden ist: Jetzt bin ich glücklich, dass wir als Familienunternehmen so weit gekommen sind.

Brock: 2002 haben meine Frau und ich unsere gesamten persönlichen Ersparnisse eingesetzt, um sofort eine vernünftige Produktionslinie für Radlader aufzubauen. Die Zeit in der Finanzkrise haben wir trotz sinkender Nachfrage der Baubranche gut überstanden, da zu dieser Zeit der Milchpreis sehr hoch war und wir deswegen sehr viele Maschinen in die Landwirtschaft liefern konnten.

ABZ: Ihr Angebot hat sich in den folgenden Jahren deutlich erweitert. Was bieten Sie Ihren Kunden heute alles an?



Brock: Wir bauen Radlader, Kompaktradlader Teleskoplader und Teleradlader mit einem Einsatzgewicht von 750 bis 5500 Kilogramm und mit einer Leistung von 20 bis 75 PS und bieten dafür rund 600 verschiedene Anbaugeräte an.



ABZ: Welche Rolle spielt die Themen Digitalisierung und Elektromobilität bei Ihnen? Wo liegt derzeit Ihr Fokus in der Produktentwicklung?



Brock: Das ist im Moment sehr wichtig für uns. Die Digitalisierung zieht sich durch das ganze Unternehmen und alle Entwicklungsschritte. Sie ist zum Beispiel bei der Standortbestimmung von Maschinen wichtig. Aktuell entwickeln wir eine komplette Range an elektrisch angetriebenen Maschinen, da die Niederlande und Skandinavien hier sehr weit voraus sind. Nicht nur, wenn es um E-Autos geht, sondern hier werden auch die elektrisch angetriebenen Maschinen in viel höherem Maße als beispielsweise in Deutschland gefordert. Im Moment machen diese Maschinen etwa 8 Prozent unseres Umsatzes aus, aber durch die aktuelle Entwicklung denke ich, dass wir 2025 40 Prozent unseres Umsatzes mit elektrisch angetriebenen Maschinen realisieren werden. Unser Fokus in der Produktentwicklung liegt nun darauf, dass wir den Kunden für alle unsere Modelle die Wahl zwischen einem traditionellen Dieselantrieb und der Elektrovariante anbieten möchten. Ebenso möchten wir alle unsere Modelle zukünftig grundsätzlich in den Varianten Standard, X-TRA oder als Teleskop verfügbar haben.



ABZ: In welche Länder verkaufen Sie Ihre Radlader mittlerweile? Wie sieht Ihr Vertriebsnetz aus?



Brock: Wir verkaufen in 65 Länder und haben weltweit mehr als 800 autorisierte Händler, die wir direkt von den Niederlanden aus beliefern. Das Händlersystem ohne Zwischenstufe bietet viele Vorteile: Die Händler kennen ihre Kunden vor Ort und betreuen sie komplett von der Beratung bis hin zum After-Sales-Service mit Wartung,



Ersatzteilen etc. und werden dafür direkt von uns beliefert. Wir verkaufen praktisch überall hin, nur in Südamerika und Afrika haben wir noch keine Händler.



ABZ: Welche Märkte sind für Sie besonders wichtig?



Brock: Derzeit liegt unser Fokus vor allem in Europa, in Nordamerika und Kanada, hier möchten wir unser Geschäft weiter ausbauen.



ABZ: 2020 haben Sie den 25 000 Rad-lader gebaut. Wie hat sich Corona auf Ihre Produktion, Nachfrage und Liefer-fähigkeit im vergangenen Jahr ausgewirkt?



Brock: Durch Corona ging die Nachfrage von März bis Mai um fast 50 Prozent zurück, doch schon ab Ende Mai haben wir wieder mehr Maschinen gebaut als geplant. Dann hatten wir ein extrem starkes zweites Halbjahr, sodass wir unseren Jahresplan trotz Corona deutlich übertroffen haben. Über mangelnde Nachfrage können wir uns daher nicht beklagen. Schwieriger ist es, die wichtigen Markenkomponenten in ausreichender Menge einzukaufen, da alle Lieferanten noch Liefer-Rückstände haben, die noch nicht aufgeholt sind. Jedoch hat sich bewährt, dass wir unsere eigene Fertigung komplett in Europa haben: Die Metall- und Schweiß-arbeiten werden mit 100 Mitarbeitenden am Standort in Ungarn gemacht und die Montage der Maschinen erfolgt komplett in Oisterwijk, dafür bauen wir die Produktionskapazitäten weiter aus.



ABZ: Im Zuge Ihres Wachstums haben Sie bereits mehrfach expandiert. Was genau wird hier alles entstehen?



Brock: Mittlerweile haben wir insgesamt 460 Mitarbeiter, darunter 100 in Ungarn und ein Verkaufsbüro mit acht Mitarbeitern in den USA, alle anderen arbeiten in den Niederlanden. Wir bauen derzeit drei neue Montagehallen in Oisterwijk, in Ungarn starten wir im Juni mit dem Bau einer neuen Fertigungshalle. In Oisterwijk bauen wir derzeit ein Gebäude mit 25 000 Quadratmetern um. Hier soll eine Art Erfahrungszentrum entstehen mit Verkauf, Forschung und Entwicklung mit unseren 35 Entwicklungsingenieuren, Prototypen-Bau, Anbauteile-Zentrum sowie Schulungscenter für Kunden, Händler und Verkäufer.



ABZ: Wie beurteilen Sie Ihre aktuelle Geschäftsentwicklung und wo soll es in den kommenden Jahren hingehen? Welche Ziele haben Sie?



Brock: Unser Produktionsziel nach Ausbau unserer Produktionsstätten steht bei 9500 Maschinen pro Jahr bis zum Jahr 2025. Wir wollen sie in den Bereichen Bau, Landwirtschaft und Mietpark vertreiben. Aktuell stellen wir gerade im Bereich Mietpark eine sehr dynamische Entwicklung fest. Als wir 2002 angefangen haben, haben wir überwiegend für die Landwirtschaft produziert, derzeit ist der Bau-bereich am größten, daher bauen wir sehr viele X-TRA-Modelle. Ich denke, dass künftig rund 30 Prozent der Maschinen in die Landwirtschaft gehen, 50 Prozent in den Bau und die restlichen 20 in die Mietparks. Da meine Frau und ich nun 50 Jahre sind, müssen wir uns im nächsten Schritt Gedanken zur strategischen Ausrichtung unseres Unternehmens ab 2025 machen.



Ich denke, dass wir bis dahin etwa 800 Mitarbeiter haben werden. Derzeit sind unsere drei Kinder in Studium und Ausbildung und es muss dann geklärt werden, wie das Unternehmen später geführt wird und ob unsere Kinder einsteigen möchten.