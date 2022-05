Der Beton wurde vor der Rüttelbohle eingebaut, um so die Betonoberfläche herzustellen. Foto: Bauer

23 Betonmischmaschinen und vier Betonpumpen liefen dafür ununterbrochen auf Hochtouren. Unermüdlich bewegten 70 Mitarbeitende im Zweischichtbetrieb auf einer Länge von 150 m stündlich rund 100 m³ Beton. Die Betonierarbeiten begannen im Mittelfeld der Brücke bei den tragenden Elementen des Bauwerks bis zur späteren Unterkante der Fahrbahnplatte.

Anschließend arbeitete sich das Team mit den Betonpumpen aus Richtung der Widerlager dem Mittelfeld entgegen. In diesem Zuge wurden auch die Endquerträger hergestellt, welche später zur Unterbringung der Fahrbahnübergangskonstruktionen und als Stütze der Fahrbahnplatte dienen. Als die tragenden Elemente der Brücke fertiggestellt waren, erfolgte schließlich die Betonage der Fahrbahnplatten. Um die eingebrachte Masse zu verdichten, kamen Rüttler zum Einsatz. Sobald die Oberfläche der Fahrbahnplatten ausreichend ausgehärtet war, wurde sie teils maschinell und teils von Hand geglättet.

"Insgesamt wurden dafür 300 Ladungen für 2625 Kubikmeter Beton benötigt", erklärt Herbert Gerrads, Prokurist bei der Spesa Spezialbau und Sanierung GmbH. Dieselbe Menge wurde bereits im August 2020 für die Fahrbahn in Richtung Kassel eingebracht. Damit wurden innerhalb kürzester Zeit für beide Teilbauwerke rund 5000 m³ Beton verbaut.

"Allein das macht die Baustelle einzigartig und toppt alle Projekte, die ich bisher in meiner 24-jährigen Laufbahn im Brückenbau betreut habe", betont Bauleiter Björn Gorsboth von der Spesa Spezialbau und Sanierung GmbH. "Bei diesen Dimensionen war es gar nicht so einfach zu koordinieren, dass alle Geräte, Materialien und Personen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind und keine Wartezeiten entstehen." Auch die Baustellenumgebung barg Herausforderungen: Da die Brücke über ein Naturschutzgebiet führt, war die Baustelleneinrichtungs-fläche begrenzt.