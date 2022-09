Neu ist der Kompaktnutzlader des Typs Dingo TX1300, ausgestattet mit einem 27,6 kW (37 PS) starken Yanmar-Dieselmotor der Stufe V und einer fahrbaren Nutzlast von 590 kg. Foto: Toro

Im Bereich Kommunallösungen zeigt das Unternehmen eine neue Rasenmäher-Serie, ausgestattet mit der Toro-HyperCell-Akku-Technologie. Diese ist im Grandstand und Z-Master-Nullwendekreis-Aufsitzmäher verbaut. Das Akkumanagementsystem (BMS) steuert die HyperCell-Akkus und liefert Diagnoseinformationen. HyperCell ist laut Aussage des Herstellers für eine Dauerlaufzeit von acht Stunden optimiert.

Neu ist auch das Transportfahrzeug der Bezeichnung Workman UTX mit der, nach Angaben des Unternehmens, höchsten Nutzlast in seiner Klasse und einem speziellen Geschwindigkeitskontrollsystem (fährt bis 72 km/h). Die Maschine ist entweder als Vier-Zylinder-Benziner oder Drei-Zylinder-Diesel erhältlich. Zur Ausstattung gehört unter anderem eine integrierte Schneepflugaufnahme, Servolenkung, ein zuschaltbarer Allradantrieb, stufenloses CVT-Getriebe, hydraulische Scheibenbremsen, eine Differentialsperre, StVZO und eine manuell kippbare Ladefläche.

Elektronisch gesteuerter Antrieb

Auch der Aerifizierer ProCore 648s geht im Messegepäck auf Reisen. Er baut auf dem Vorgängermodell ProCore 648 auf. Neu ist der elektronisch gesteuerte Antrieb, der unter anderem die Fahrgeschwindigkeit regelt und auf Basis dieser einen exakten Lochbabstand gewährleistet. Der Lochabstand und die Aerifizier-Tiefe können nun über das InfoCenter elektronisch eingestellt und gespeichert werden. Außerdem hat Toro den Wenderadius mithilfe neuer Antriebstechnologie deutlich verkleinern können.

Für maximale Produktivität bei minimalem Aufwand wurden die akkubetriebenen Aufsitzrasenmäher der Typen eS3000SD (75500) mit 76 cm Seitenauswurfmähwerk beziehungsweise 81 cm das Heckauswurfmähwerk eS3200DC (75501) konzipiert. Ausgestattet mit einem 72-Volt-Akku und 800-Watt-Motor mähen sie sehr geräuscharm, teilt Toro mit. Zur weiteren Ausstattung gehören Rückwärtsmähen, Tempomat, LED-Frontscheinwerfer, Getränkehalter und USB-Anschluss. Die Laufzeit mit einer Akkuladung beläuft sich auf bis zu 120 Minuten beim 75500 und bis zu 100 Minuten beim 75501.

Lange hat Toro an einem autonomen Rasenmäher gearbeitet, um diesen perfekter zu machen als Mäher gleicher Bauweise, die derzeit auf dem Markt sind. Mit dem Optimus wurde ein System entwickelt, welches ohne eine Kontaktschleife um das Gartengrundstück, also vollautonom funktioniert. Der Mäher besitzt Sensoren, die Hindernisse erkennen, sodass das Gerät diesen ausweicht, ohne die Schnittbahn stark zu unterbrechen. Auch das Mähen am Hang ist nach Aussage des Herstellers kein Problem. Die Schnitthöhe und Mähhäufigkeit kann per Smartphone App konfiguriert werden.

Sicherheitszertifizierung durch Drittanbieter



Eine Sicherheitszertifizierung durch einen Drittanbieter und diebstahlsichere Funktionen sind mit an Bord. Die überarbeiteten Schneefräsen mit dem Raupenantrieb Power Max TRX HD 1428 OXHE (38870) 71 cm und 1432 OXHE (38875) 81 cm Räumbreite besitzen für ein leichtes Handling eine Servolenkung, Schwerlastketten und gusseiserne Gleitkufen mit Abstreifern.

Die Geschwindigkeitsregelung des Hydrostatgetriebes ermöglicht eine einfache Einhandbedienung. Der TRX kann steile Anstiege überwinden, von Kiesuntergründen auf Bürgersteige wechseln und gleichzeitig tiefen Schnee fräsen. Das verstopfungshemmende System (ACS) hält den Auswurfkanal frei. Mit dem Quick-Stick-Joystick hat man den Auswurfkanal im Griff. Die selbstfahrende automatische Lenkung ermöglicht enges, müheloses Wenden. Ebenso ist das Arbeiten im Dunkeln mit der LED-Beleuchtung ohne Schwierigkeiten möglich.

Die zweistufige Akkuschneefräse der Bezeichnung Power Max 60V e26 (31875) mit drei Akkuanschlüssen (zwei 7,5 Ah Akkus sind serienmäßig enthalten) gehört zu den leistungsstärksten Akku-Schneefräsen auf dem Markt. Mit 66 cm Arbeitsbreite räumt sie Schnee bis 51 cm tief und wirft ihn bis zu 13,7 m weit. Die Arbeitskapazität reicht für 200 m². Eine lange Haltbarkeit wird durch die Stahlkonstruktion gewährleistet. ACS sorgt für einen reibungslosen Einsatz. Die selbstfahrende automatische Lenkung ermöglicht enges Wenden ohne Schwierigkeiten. Arbeiten im Dunkeln ist mithilfe der LED-Beleuchtung ebenfalls kein Problem. Zu finden ist Toro auf der GaLaBau in Halle 9 am Stand 203.