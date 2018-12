Friolzheim/Mexiko Stadt (ABZ). – Wie ein gigantischer Obelisk ragt der Büroturm Torre Reforma in den Himmel von Mexiko-Stadt – das derzeit innovativste Hochhaus der Welt. Anfang November erhielt der mexikanische Architekt L. Benjamín Romano den Internationalen Hochhaus Preis 2018 für das 246 m hohe Gebäude. Sein signifikantes Erscheinungsbild, intelligente Technik und eine erdbebensichere Konstruktion überzeugten die internationale Jury aus renommierten Architekten und Ingenieuren. Aber auch die durchdachten Lösungen zum smarten Parken von Wöhr sind für die Städte der Zukunft wegweisend. Zwei speziell für das Projekt konzipierte vollautomatische Parksysteme bringen 424 Fahrzeuge flächenschonend unter. Sie werden per Lift in die Höhe transportiert und auf zwölf oberirdischen Ebenen gestapelt – wie in einem Hochregal.

Mit seiner stattlichen Höhe von 246 m ist das preisgekrönte Hochhaus sowohl das höchste Gebäude als auch eine Landmarke im Stadtbild von Mexiko-Stadt. Für einige sieht es aus wie ein massives, aufgeschlagenes Buch, oder erinnert mit zwei pyramidenartigen Betonfassaden an die Bauweise der Azteken. Zudem steht der Torre Reforma für nachhaltiges Bauen. Er wurde mit LEED-Platin ausgezeichnet, dem höchsten Prädikat dieses internationalen Nachhaltigkeitssiegels. Bei der ressourcenschonenden Bauweise wurde großer Wert auf raumsparendes intelligentes Parken gelegt – passgenau auf das Gebäude und die Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt. 424 Fahrzeuge lassen sich komfortabel im integrierten Parksystem von Wöhrunterbringen – automatisch gestapelt auf 895 m2 Fläche – dank modernster Hochregaltechnologie des Friolzheimer Herstellers. „Wir sind stolz, mit unserem vollautomatischen Parksystem Wöhr Multiparker 750 zu einer hocheffizienten Lösung des innerstädtischen Parkens im preisgekrönten Hochhaus Torre Reforma beizutragen“, kommentiert Geschäftsführer Jens Niepelt das Projekt.

Das Parken funktioniert vollautomatisch über einen RFID-Chip am Bedientableau, das an der Zufahrt angebracht ist. Der Nutzer stellt sein Fahrzeug in einem von vier Übergabebereichen ab. Danach wird es per Lift/Shuttle-System in die Höhe transportiert und für unbefugte Dritte unzugänglich eingelagert. Im Torre Reforma gibt es vier Übergabebereiche zur Ein- und Ausfahrt sowie vier Shuttle, die die Fahrzeuge unabhängig voneinander bewegen und direkt auf der Betonzwischendecke abstellen. Damit ist ein Durchsatz von rd. 95 Pkw pro Stunde möglich. Das System ist sehr flexibel und lässt unterschiedliche Fahrzeughöhen für Pkw, Vans oder SUVs bis zu einem Gewicht von 2,5 t zu. Jeder Stellplatz benötigt dabei nur eine Fläche von ca. 2,2 m2, das Volumen beträgt ca. 84 m3. „Effizient genutzter Parkraum nach unserer Idee des Green Parking – das passt bestens zum nachhaltig geplanten Gebäude von Benjamín Romano“, erklärt Jens Niepelt, Geschäftsführer von Wöhr.

Mit dem Internationalen Hochhaus Preis (IHK) zeichnet die Stadt Frankfurt, das Deutsche Architekturmuseum und die DekaBank seit 2003 herausragende Hochhäuser auf der ganzen Welt aus. Den diesjährigen Gewinner Torre Reforma bezeichnete die international besetzte Jury als „meisterhaften Ausdruck des Nachdenkens über das Hochhaus“ und als wegweisend für die Hochhausarchitektur weltweit. Die Jury wählte das Gebäude aus über 1.000 Hochhäusern mit über 100 m Höhe aus. In der Ausstellung „Best Highrises 2018/2019“ zeigt das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt vom 3. November 2018 bis 3. März 2019 den Preisträger, die Finalisten sowie alle nominierten Projekte.

Wöhr präsentiert dieses und andere Parksysteme und Projekte auf der Messe Bau2019 in München vom 14. bis 19. Januar 2019 in Halle B3, Stand 319.