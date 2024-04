Gütersloh (cr). – "Der Tower steht für Innovation", sagt Thomas Hagedorn bei der offiziellen Eröffnung des Schüttflix-Towers zu den rund 150 geladenen Gästen in Gütersloh und keiner der Anwesenden mag diese Worte ernsthaft in Zweifel ziehen.

Im Auditorium des neuen Schüttflix-Towers: Thomas Hagedorn (v. l.), Christoph Borchard, Ina Schnarrenbach, Laura Wontorra, Sophia Thomalla und Christian Hülsewig. Foto: Cornelia Rachow

Knapp zweieinhalb Jahre Bauzeit hat es gedauert, bis der Schüttflix-Tower im Gleis 13 Quartier in Gütersloh eingeweiht werden konnte. Durch die Übernahme der Fläche im Jahr 2014 durch die Hagedorn Unternehmensgruppe und die Borchard Group ist aus der ehemaligen Brache ein modernes Stadtquartier entstanden – das in der vergangenen Woche mit der Fertigstellung des Schüttflix-Towers als architektonischem Highlight vollendet wurde. Großes Lob gab es von der Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen Ina Schnarrenbach: "Jeder, der in dieser Zeit investiert, ist ein Mutmacher." "Der neue Schüttflix-Tower am Standort Gütersloh zeigt sinnbildlich unsere konsequente Entwicklung vom erfolgreichen Start-up zum fest am Markt etablierten Unternehmen", sagt Christian Hülsewig, Geschäftsführer und Co-Gründer von Schüttflix. Mit dem siebenstöckigen Gebäude trägt das Unternehmen seinem personellen Wachstum Rechnung und investiert nach eigenen Angaben in den zukunftsorientierten Ausbau des Unternehmens.

"Mit dem Schüttflix-Tower haben wir einen Unternehmenssitz geschaffen, der optimale Arbeitsbedingungen bietet und den Bedürfnissen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter voll und ganz gerecht wird", sagt er.



Der neue Schüttflix-Tower in Gütersloh ist 26 Meter hoch und ist in der vergangenen Woche feierlich eröffnet worden. Foto: Schüttflix

Der Schüttflix-Tower in zentraler Lage am ehemaligen Güterbahnhof in Gütersloh verfügt über 6500 Quadratmeter Nutzfläche und sieben Etagen. Er ist Teil des modernen Quartiers Gleis 13, das durch die Übernahme des Areals durch die Hagedorn Unternehmensgruppe, Mitgründer und Gesellschafter von Schüttflix, und die Borchard Group im Jahr 2014 entstanden ist. Dort verbindet sich Freizeit, Gewerbe und Bildung. "Wir haben das Areal herzlichst Kegelbahn genannt", erzählt Hagedorn den Anwesenden – es sei "eine Herausforderung" gewesen, dem schmalen Gebiet ein modernes und praktisches Antlitz zu verleihen. Auf der 300 Meter langen und 38 Meter breiten Fläche des ehemaligen Güterbahnhofs in Gütersloh sind vier neue Gebäude gebaut worden.

Er berichtete von der erfolgreichen und freundschaftlichen Zusammenarbeit der Projektbeteiligten, die es ermöglichte, das insgesamt 20.000 Quadratmeter Gewerbefläche entstanden sind und dem Areal durch einen modernen Gewerbemix und Freizeitangebote ein neuer Charakter verliehen werden konnte. Zu den Mietern zählen die Agentur für Arbeit, die Fachhochschule Bielefeld, scanfabrik, regioIT und die bekannte Fitnessstudiokette FitX. "Sie sind nicht nur Unternehmer, sondern zeigen auch ein besonderes Maß an sozialer Verantwortung für die Region", betonte Scharrenbach.

Durch die Eröffnungsveranstaltung führte Fernsehmoderatorin Laura Wontorra, die die Tage zuvor noch am Rande des internationalen Fußballs aktiv war. "Von Madrid nach Gütersloh ist schon ein kleiner Kulturschock", sagte sie lachend und doch gab sie der Veranstaltung genau den charmant würdigen Rahmen, den sie verdient hatte.



Das hauseigene Bistro "Cook & Chill". Foto: Cornelia Rachow

Mit spitzbübischem Grinsen sprachen dann auch sämtliche Redner ganz offensiv vom Tower – dem Tower, der mit 26 Metern das zweithöchste Gebäude von Gütersloh ist. Auch Schüttflix-Gesicht und Gesellschafterin Sophia Thomalla war bei der offiziellen Eröffnung dabei: "Einmal Chefin von Laura Wontorra sein, das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Aber ganz im Ernst: Ich freue mich natürlich riesig über den Erfolg von Schüttflix und das neue Headquarter hier in Gütersloh."

Schüttflix ist laut eigner Aussage die erste digitale Logistikdrehscheibe für die Baubranche. Die Plattform verbindet Bauunternehmer, Baustoffanbieter, Entsorger und Spediteure miteinander. Das 2018 in Deutschland gegründete Unternehmen machte 2022 einen Umsatz von 90 Millionen Euro und zählt aktuell mehr als 13.000 Kunden und Partner auf der Plattform.