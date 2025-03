Der Verband Deutscher Eisenbahn-Ingenieure e. V. (VDEI) als Veranstalter erwartet mehr als 15.000 Fachbesucher und etwa 150 Aussteller aus aller Welt. "Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, um die iaf 2025 zu einem weiteren Highlight der Branche zu machen", erklärt Prof. Birgit Milius, Präsidentin des VDEI.

"Mit unserem Motto ,Track to the Future' setzen wir den Fokus auf die Verbindung von Maschinentechnologie und digitalen Lösungen, um die Effizienz und Nachhaltigkeit im Gleisbau weiter zu steigern." Die Messe biete auf 15.000 Quadratmetern Hallenfläche, 6000 Quadratmeter Freifläche und mehr als 3000 Meter Gleis einen umfassenden Überblick über die neuesten Entwicklungen in der Fahrwegtechnik. Besucher erwatet die Präsentation von Großmaschinen für Gleis- und Oberbau, ineuartige Softwarelösungen sowie ein vielfältiges Vortragsprogramm.

"Wer sich eine optimale Platzierung sichern möchte, sollte nicht zögern – noch sind Standplätze verfügbar", sagt Constance Petzsch, Geschäftsführerin der VDEI-Service GmbH, die für die Organisation verantwortlich ist. Auch die Besucheranmeldung ist bereits freigeschaltet. Interessierte Unternehmen und Besucher können sich über die Website www.iaf-messe.com anmelden und ihren Messeauftritt beziehungsweise Besuch planen. Themen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit und die Entwicklung von Hochleistungsnetzwerken stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung.