Vor nur einem Jahr lag ihm zufolge die Anzahl verknüpfter Geräte noch bei weniger als 500.000. Grund für den rapiden Anstieg sei unter anderem die Fusion mit der Industrial IoT-Sparte des kanadischen Unternehmens ZTR im November 2021.

Doch vor allem ist die Zahl durch organisches Wachstum gestiegen - im Vorfeld zur bauma sind viele Unternehmen Teil des Trackunit-Netzwerks geworden, teilt das Unternehmen mit.

"Wir bei Trackunit freuen uns enorm, wieder auf der bauma ausstellen zu können", sagt Dave Swan, SVP of Products bei Trackunit. "Die Lösungen von Trackunit ermöglichen eine Vernetzung des gesamten Bauwesens, mit der umfangreiche, sichere Zugriffsmöglichkeiten geschaffen werden, die Partner und Benutzer zur Steigerung der Unternehmenseffizienz benötigen."

Auch was die Produktseite anbelangt, ist Trackunit eigenen Angaben zufolge auf dem Vormarsch: Die erfolgreiche Partnerschaft mit Hilti sei beispielhaft dafür, wie auch weitere OEMs von einer Kooperation mit Trackunit profitieren und gleichzeitig ihre Belegschaft skalieren können. Diese zwei Aspekte ermöglichen demnach eine Erweiterung des globalen Netzwerks und schaffen gleichzeitig eine Plattform zur Entwicklung von Produkten.

Die Highlights der Messe:

Skalierung von Trackunit Iris: Mit der Iris-Plattform unterstützt das Unternehmen eigenen Angaben zufolge exponentielles Wachstum, maschinelles Lernen, umfangreiche Analysemöglichkeiten, tiefgreifende administrative Funktionen, das Freigeben von Daten sowie die standortübergreifende Verwaltung von Benutzern und Gerätegruppen.

Neue Berichte im Trackunit Manager: Vorfallsberichte, Aktivitätsberichte und Flottenexporte sorgen dafür, dass den Kunden wichtige Daten zur Verfügung stehen, die sie zur Verbesserung der Geschäftsergebnisse, zur Steigerung des Umsatzes, zur effizienteren Verwaltung der Flottenleistung und für Vor-Ort-Anwendungen benötigen.

Die nächste Entwicklungsstufe des preisgekrönten Trackunit Kin: Zusätzliche Analysen auf Anwendungsbasis sowie überarbeitete Bewegungs- und Standortalgorithmen, mit denen Geräte- und Standortmanager laut Hersteller die Produktivität steigern und die Verfügbarkeit von Ausrüstung jederzeit im Blick haben können, wodurch wertvolle Zeit und finanzielle Ressourcen eingespart werden.

Vorstellung der Spot-Einheit der nächsten Generation: Ein eigenständiges, 5G-fähiges, akkubetriebenes Telematik-System, mit denen Geräte- und Standortmanager jederzeit sämtliche Arten von Geräten lokalisieren können, um das Diebstahlrisiko zu minimieren. Das erst kürzlich am Eliminate Downtime Festival vorgestellte Trackunit Product Portal lädt nach Angaben des Herstellers Interessierte ein, sich über Produktneuerungen zu informieren. In diesem Portal erfahren Kunden, was Trackunit für die Zukunft geplant hat, einschließlich exklusiver Informationen rund um unsere Produktentwicklung, darunter: Lösungen für Spezialausrüstung, Nutzungsoptimierung, Erweiterung des Ökosystems.

"Das Portal ist ein Novum in der Bauindustrie. Es schafft eine Möglichkeit für umfangreiche, strukturierte Kollaborationsansätze und bietet einen exklusiven, transparenten Blick hinter die Kulissen. So erhalten Kunden direkte Einblicke in unsere Entwicklungsarbeit und erhalten eine Vorschau unserer Produkt-Roadmap", sagt Dave Swan.

Trackunit ist vom 24. bis 30. Oktober auf der bauma in Halle A am Stand A2 126 vertreten.