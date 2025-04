Used-Equipment-Manger Björn Freimuth und sein Team nehmen den Kunden laut eigener Aussage alle organisatorischen Aufgaben ab. Foto: Tracto

Dafür bietet das Unternehmen nach eigenen Angaben nicht nur bei Neumaschinen für die Rohrverlegung und -erneuerung, sondern auch für Gebrauchtmaschinen einen Komplett-Service und eine mit Zertifikat gesicherte, hohe Qualität an.

Als Vollanbieter von Nodig-Technologie sei es für Tracto wichtig, seinen Kunden nicht nur neue Maschinen für alle Bereiche des grabenlosen Bauens zu liefern, sondern auch sämtliche damit verbundenen Dienstleistungen anzubieten. Zu diesem Portfolio gehört seit 2018 auch ein eigener Bereich für Gebrauchtmaschinen namens TRACTO Used Equipment. Schließlich möchte nicht jeder Kunde direkt eine neue Anlage erwerben, beispielsweise, wenn er erstmals das Dienstleistungsangebot seines Unternehmens-Portfolios mit der Nodig-Technologie erweitert und daher noch nicht abschätzen kann, wie stark die Maschine ausgelastet sein wird. Zudem gibt es auch große Unterschiede zwischen dem Investitionsverhalten von Unternehmern verschiedener Länder, manche setzen dabei eher auf Gebrauchte.

Ebenso ist es möglich, dass Unternehmen ihr Einsatzspektrum verändern oder es zu Spezialisierungen kommt und somit der Bedarf nach einem Nodig-System mit anderen Leistungsmerkmalen gegeben ist. Damit gehen häufig auch Verkauf der einen und Ankauf einer anderen Maschine Hand in Hand, sodass es von großem Vorteil ist, wenn das Gebrauchtmaschinen-Team von Tracto dabei als Bindeglied zum Vertrieb bei beiden Transaktionen und zur Tracto Finance agieren kann, heißt es.

Das Team um Björn Freimuth, seit 2023 Manager Used Equipment, kauft und verkauft nicht nur gebrauchte Maschinen, sondern nimmt dem Kunden auch die Arbeit und den organisatorischen Aufwand ab, die bei diesen Prozessen notgedrungen entstehen. Dies geschieht zum Beispiel bei der Übernahme der Suche nach einer für die jeweiligen Aufgaben und Anforderungen des Kunden passenden, gebrauchten Nodig-Maschine, der nachfolgenden Inspektion und der fachgerechten Überholung oder Instandsetzung. Für den Abverkauf von Gebrauchtmaschinen wird nicht nur das weltweit verzweigte Vertriebsnetz von Tracto genutzt, sondern auch eigene Kanäle der Tracto Used.

Meist erfolgt der Impuls für einen Maschinenankauf durch den Vertrieb, mit dem die Tracto Used Hand in Hand arbeitet. Dann muss nach eigenen Angaben zuerst die Maschine, die von Tracto oder von anderen Herstellern stammen kann, bewertet werden. Das geht schnell und ist zu jeder Zeit transparent und nachvollziehbar. "Wir verschaffen uns zunächst einen ersten Überblick, bezogen auf den Zeitwert der betreffenden Maschine, und ziehen Fotos und wichtige Kennzahlen wie Alter und Betriebsstunden hinzu", erklärt Björn Freimuth.

Bei Bedarf folgt dann eine genaue technische Begutachtung durch Tracto Used oder den lokalen Servicepartner, der von den Kollegen die entsprechenden Vorgaben erhalte. Anschließend wird der Wert für die Inzahlungnahme ermittelt und dem Kunden und dem betreuenden Vertriebskollegen mitgeteilt. Mit im Service-Paket soll die genaue Dokumentation der Bewertung sein. Bei Zusage des Kunden erfolge dann der "unkomplizierte Ankauf" der Maschine durch Tracto.

Wer auf der Suche nach der passenden Gebrauchten ist, soll die meisten Maschinen im Webshop finden oder bei TRACTO Used nach einem bestimmten Modell fragen können. Die dort vorhandenen Gebrauchtmaschinen werden entsprechend ihres Zustandes in vier Stufen klassifiziert. Stufe 1 bedeutet, dass eine Maschine nicht aufgearbeitet ist und als Ersatzteilträger unbearbeitet wieder ausgeliefert wird. Bei Eingruppierung in Stufe 2 soll sicher sein, dass sich die Maschine in einem einsatzfähigen Zustand befindet, Stufe 3 belege, dass die Maschine funktioniert und vom Werkstattteam der TRACTO Used technisch aufgearbeitet wurde. Maschinen der Stufe 4 seien ebenfalls technisch aufgearbeitet worden und sind zudem maximal sieben Jahre alt. Diese Gebrauchtmaschinen können mit einer Gebrauchtmaschinengarantie, der "Tracto Certified Used Equipment", für zwölf Monate abgesichert werden. Somit soll der Kunde sicher sein können, dass er eine den Tracto-Vorgaben entsprechende, geprüfte und überholte Anlage erhält und von einem Jahr Garantie profitieren kann.

Mit einer speziellen App stehen die verfügbaren Gebrauchtmaschinen dem weltweiten Vertrieb auf dem Mobiltelefon zur Verfügung und können potenziellen Kunden angeboten werden. Der Verkauf über den Webshop wird laut Tracto durch den Zugriff auf eine der weltweit größten Baumaschinen-Plattformen weiter beschleunigt. Bei Interesse werde umgehend ein Angebot erstellt und der Kunde umfassend beraten, bevor es zum Verkauf kommt. Bevor eine verkaufte Gebrauchtmaschine das Haus verlässt, wird diese vollständig entsprechend den internen Vorgaben geprüft und bei Bedarf noch aufgearbeitet, heißt es seitens des Unternehmens. Wie auch bei den neuen Maschinen erhalten Kunden bei Lieferung eine Einweisung und können auch an Schulungen teilnehmen, der dafür nötige Wissenstransfer erfolgt über den Vertrieb an die jeweiligen Partner in den Regionen.

Auch Gebrauchtmaschinen sind grundsätzlich über verschiedene Optionen finanzierbar, lediglich bei einem Alter der Maschinen von mehr als 15 Jahren kann es Einschränkungen geben. Das als Operate Lease bekannte Nutzungsmodell steht nach eigenen Angaben nur für Maschinen mit einem Alter von bis zu sieben Jahren zur Verfügung, für die älteren Maschinen können jedoch verschiedene Kreditmodelle genutzt werden. Somit sollen Kunden, die bei Tracto gebrauchte Maschinen kaufen, vom gleichen Service profitieren können wie Kunden von Neumaschinen und so ihr Wissen rund um die grabenlose Technologie ausbauen.

Für Tracto bietet sich durch die Inzahlungnahme von Gebrauchtmaschinen die Möglichkeit, mit diesen Maschinen neue Märkte und Kundengruppen zu erschließen und die Nodig-Technologie auf diesem Weg ein weiteres Stück voranzubringen.

Die Tracto-Technik präsentiert sich auf der bauma an Stand FN.520/1.