In der Metallwerksatt dreht sich alles um das Thema Schleifen. Foto: Klingspor

Die Klingspor AG hat jüngst ihre neue Klingspor Training Academy, ein modernes Kompetenzzentrum eröffnet, das auf rund 1000 Quadratmeter Fläche Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten bietet. Mit der neuen Academy setzt will das Unternehmen laut eigener Aussage einen weiteren Meilenstein in der Kundenbindung setzen und seine Rolle als einer der führenden Anbieter von Schleiftechnologie unterstreichen.

Die Klingspor Training Academy verfolgt laut eigener Aussage das Ziel, Kunden nicht nur zu schulen, sondern sie zu begeistern und zu echten Fans der Marke zu machen. "Wir möchten Begeisterung schaffen und sicherstellen, dass unsere Kunden die bestmöglichen Werkzeuge für ihren Erfolg erhalten", betont Ibraim Lapa, Leiter Business Development bei Klingspor und Projektverantwortlicher für die Klingspor Training Academy. Das Schulungsangebot richte sich an alle Gewerke aus den Branchen Bau, Holz, Metall und Transport.

Dabei sollen praxisnahe Trainings im Mittelpunkt stehen, die die spezifischen Bedürfnisse der Teilnehmer gezielt ansprechen. Ob Handwerker, Facharbeiter, Ingenieure oder Entscheider – für jeden Lerntyp ist etwas dabei. "Unsere Academy bietet ein maßgeschneidertes Angebot, das den Lernprozess optimal unterstützt und den Wissenstransfer in den Arbeitsalltag sicherstellt", so Lapa weiter. Neben klassischen Schulungen setze die Klingspor Training Academy auf neuartige Lernmethoden, die den unterschiedlichen Lernstilen gerecht werden.

Von interaktiven Workshops bis hin zu praktischen Übungen direkt an der Maschine – das Angebot sei vielfältig und richte sich an Einsteiger ebenso wie an erfahrene Profis. Egal, ob haptischer, visueller, auditiver oder kommunikativer Lerntyp: In der Klingspor Training Academy soll jeder Teilnehmer das passende Training erhalten. Ein besonderes Highlight der neuen Academy soll das hochmoderne Online-Studio sein, das professionelle Übertragungen von Live-Trainings ermögliche. Damit bietet Klingspor seinen Kunden die Möglichkeit, auch digital an Schulungen teilzunehmen.

Das Studio verbinde Praxisnähe mit moderner Technologie und stellt sicher, dass Wissen in Echtzeit vermittelt wird. "Unser Ziel ist es, aus Kunden begeisterte Anwender zu machen, die mit unserem Wissen und unseren Produkten zu Höchstleistungen angespornt werden", resümiert Lapa.