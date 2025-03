Im Rahmen der Weiterentwicklung ihres Fuhrparks setzt die Lütvogt-Gruppe auf vollelektrische Renault Trucks. Foto: Renault Trucks

Als innovatives mittelständisches Unternehmen in Deutschland wolle Lütvogt zeigen, wie der Einsatz umweltfreundlicher Technologien mit Hilfe der Elektrofahrzeuge von Renault Trucks entscheidend zur Verwirklichung anspruchsvoller Nachhaltigkeitsziele beitragen kann. Die Nachhaltigkeitsbemühungen der Familie Lütvogt blicken nach Angaben von Renault bereits auf vier Generationen zurück.

Ein eindrucksvolles Beispiel hierfür sei ein 10.000 Quadratmeter großes Biodiversitäts-Gründach. In ihrer Nachhaltigkeitsstrategie versuche das Unternehmen, der Natur so viel zurückzugeben, wie sie an Ressourcen entnehmen würden.

"Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Trend, sondern ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmens-DNA. Der Renault Trucks E-Tech D Wide ist ein entscheidender Schritt, um unsere Logistikprozesse nachhaltiger zu gestalten. Wir sind stolz darauf, als innovatives Unternehmen in der Mineralbrunnenbranche voranzugehen und sind überzeugt, dass Elektromobilität die Zukunft des Güterverkehrs ist", erklärt Ronny Heiland, Betriebsleiter bei Lütvogt. Zusätzlich zum E-Tech D Wide testet Lütvogt derzeit auch den vollelektrischen Renault Trucks E-Tech T in seiner Logistik. Insbesondere bei der Stadtlogistik bieten die vollelektrischen Fahrzeuge bei Anlieferungen in den frühen Morgenstunden einen enormen Vorteil hinsichtlich der Lärmemissionen.

"Lütvogt geht mit der Entscheidung, auf vollelektrische Lkw zu setzen, einen bedeutenden Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Logistik", so Frédéric Ruesche, Geschäftsführer von Renault Trucks Deutschland.