Trotz Corona: Erfolgreiches Jahr für hybriden Bauplaner Construyo

Berlin (ABZ). – Erfolgreicher Jahresabschluss für den hybriden Bauplaner Construyo. Das Unternehmen bewertet das Jahr 2020 trotz der Corona-Pandemie als durchweg positiv für die eigene Geschäftsentwicklung. So konnten die Auftragszahlen deutlich gesteigert werden, das eigene Netzwerk aus Architekten und Ingenieuren wurde stark vergrößert und die bauplanerischen Services sind seit 2020 fast flächendeckend in Deutschland buchbar. Im Rahmen der international renommierten Construction Start-Up Competition wurde Construyo Ende November außerdem von einer Fachjury als eines der zehn vielversprechendsten jungen Unternehmen der Bauindustrie gelistet.

Construyo berät Bauherren persönlich und individuell, ermittelt Planungsbedarfe und bestimmt über Scoring- und Matching-Algorithmen die passenden Architekten und Bauingenieure für das jeweilige Bauprojekt. Der gesamte Bauplanungsprozess inklusive das Dokumentenmanagement ist digitalisiert und für alle Beteiligten über die Construyo-Plattform einsehbar. Durch Digitalisierung und Automatisierung können Kommunikations- und Planungsprozesse optimiert und um bis zu 25 Prozent schneller abgeschlossen werden. Im kommenden Jahr wird Construyo Bauherren auch im Bereich Baufinanzierung beraten.

2020 konnte Construyo im Vergleich zum Vorjahreszeitraum die Auftragszahl deutlich steigern. Zwischen Januar 2019 und Oktober 2020 hat das Unternehmen rund 2000 Planungsaufträge erfolgreich abgeschlossen. „Corona-bedingt haben viele Bauherren die physische Umsetzung der Projekte geschoben, aber trotzdem die Planung durchführen lassen. Außerdem haben wir eine deutliche Zunahme von Planungsaufträgen im Rahmen von Nutzungsänderungen von Immobilien verzeichnet. Unsere Pipeline ist daher gut gefüllt“, erklärt Leonard Jeub, Geschäftsführer von Construyo.

Auch geografisch ist Construyo 2020 gewachsen. Construyo war bislang vor allem in Ballungszentren und Großstädten, wie Berlin, München oder Hamburg, aktiv. Inzwischen kann Construyo alle Services rund um die Bauplanung fast bundesweit zur Verfügung stellen. „Unser Ziel ist es, unseren Service möglichst flächendeckend anzubieten und keine weißen Flecken auf der Construyo-Landkarte zu haben“, gibt Fabian Müller, Geschäftsführer von Construyo, eines der Ziele für 2021 vor.

Damit zusammen hängt der weitere Ausbau des eigenen Architekten-, Statiker- und Bauingenieurs-Netzwerkes von Construyo. Für die Planungsexperten ist die Zusammenarbeit mit dem Team um Leonard Jeub und Fabian Müller ein unkomplizierter und zeitsparender Weg zur Akquise von Aufträgen, die ideal zum eigenen Leistungsportfolio und der eigenen Auslastung und Erfahrung passen. In nur einem Jahr ist das Netzwerk so von 93 auf knapp 200 Architekten, Statiker und Bauingenieure gewachsen. „Wir freuen uns sehr, dass die Zusammenarbeit mit Construyo für Bauherren und Dienstleister gleichermaßen attraktiv ist. Auch im kommenden Jahr werden wir das Netzwerk weiter vergrößern“, so Leonard Jeub.

Ausblick 2021: Erweiterung der Services um Baufinanzierung und Vergrößerung des Teams Im kommenden Jahr wird Construyo das Angebot um den Service Baufinanzierung erweitern. Damit reagiert das Unternehmen auf den Wunsch vieler Kunden nach einem Full?Service?Angebot aus Planung, Bau und Finanzierung aus einer Hand. „Viele private Bauherren suchen nach einem transparenten und modernen One-Stop-Shop für die Umsetzung ihres Bauprojektes, damit zum Beispiel der Bau des Eigenheims oder der Umbau der Eigentumswohnung nicht die gesamte Lebenszeit kontrolliert. Zu diesem Komplettangebot gehört auch die Beratung zur Baufinanzierung“, erklärt Fabian Müller.

Auch das Construyo-Team soll wachsen. Derzeit arbeiten 30 Bauherrenberater, eigene Architekten, Fachplaner und IT-Spezialisten für Construyo. Im kommenden Jahr will Construyo die Technologie noch stärker in den Fokus rücken und die Anzahl der Softwareentwickler verdreifachen. Leonard Jeub: „Unsere Auftragsbücher sind gut gefüllt und die einzelnen Aufträge werden immer umfangreicher. Wir rechnen damit, unser wirklich ausgezeichnetes Team deutlich zu erweitern. Wir werden 2021 daher auch unsere Aktivitäten im Bereich Employer Branding und Team Building intensivieren.“