Düsseldorf (ABZ). – Am bauma-Messestand A6.338 zeigt Tsurumi neben einer großen Auswahl an Schmutz- und Abwasserpumpen, dass diese mittlerweile auch Daten bewegen. Dies geschieht den Verantwortlichen zufolge am Beispiel einer "intelligenten" Booster-Installation mit hintereinander geschalteten Pumpen, die keinen Wunsch bei Kosten und Sicherheit offenlässt.