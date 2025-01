Düsseldorf (ABZ). – Der Pumpenhersteller Tsurumi wird auf der BAU 2025 in München sein gesamtes Portfolio an einphasigen Schmutzwasserpumpen präsentieren.

Einphasige Pumpe der HS-Serie von Tsurumi: Taugt laut Hersteller selbst für dicken Schlamm. Foto: Tsurumi

Am Stand 505 in Halle C6 können sich Fachbesucher einen Überblick über dieses Pumpensegment verschaffen und einige Modelle live im Nassbetrieb erleben.

Fachbesucher einen Überblick über dieses Pumpensegment verschaffen und einige Modelle live im Nassbetrieb erleben. „Einphasenpumpen sind vielerorts einsetzbar und eignen sich besonders für kleine und mittlere Baustellen ohne Kraftstrom“, sagt Stefan Himmelsbach vom Hersteller in Düsseldorf. Die Pumpen böten gegenüber den größeren Drehstrommodellen Vorteile, die für viele Anwender relevant seien.

So können einphasige Pumpen direkt an haushaltsübliche Stromquellen angeschlossen werden. Dies erhöht die Flexibilität vor Ort und senkt die Rüstkosten. Außerdem sind sie kompakter und leichter, was den Transport und die Aufstellung an wechselnden Standorten erleichtert.

Aufgrund ihrer kompakten Bauweise sind sie in der Regel wartungsärmer und kostengünstiger in der Anschaffung. Dies macht sie zu einer wirtschaftlichen Lösung, die zudem weniger spezialisiertes Personal erfordert. Was die trockenlaufsicheren und in Eigenregie wartbaren Tsurumi-Pumpen leisten, zeigen diese Zahlen: bis zu 580 l/min und 18 m Förderhöhe sind möglich, wobei Hartgestein bis 35 mm Korngröße im Wasser enthalten sein darf. Bei größerem Leistungsbedarf wird auf das Drehstromprogramm verwiesen.

Insgesamt liefert Tsurumi allein hierzulande rund 500 Modelle für bis zu 30 m3/min bzw. 216 m Förderhöhe. Sie seien innerhalb weniger Stunden ab Lager lieferbar, so Himmelsbach. Viele Modelle befänden sich auch im Mietangebot des Herstellers.



Mehr dazu im Internet unter Tsurumi.de.