Salzbergen (ABZ). – Sauber wurde es mit dem Vorgängermodell PLUS 590 auch – doch die neue PLUS 590 Pro der Tuchel Maschinenbau GmbH bringt nach Herstellerangaben optimierte Eigenschaften und zusätzliche Anbaumöglichkeiten mit sich. Mit der weiterentwickelten Kehrmaschine sollen mehr Flexibilität, Stabilität und Übersichtlichkeit in der Anwendung möglich sein.