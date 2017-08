Tunnel soll mit Beton befüllt und Bohrmaschine aufgegeben werden

Karlsruhe/Rastatt (dpa). - Zur Stabilisierung der abgesenkten Gleise an der Rheintalbahn soll der Rastatter Tunnel auf 50 m mit Beton befüllt und die Bohrmaschine dort wohl aufgegeben werden. Es sei nicht möglich, die Bohrmaschine vor einer möglichen Befüllung aus dem Tunnel zu holen, sagte der Konzernbevollmächtigte der Bahn für Baden-Württemberg, Sven Hantel, am Dienstag in Karlsruhe. Wann genau der Abschnitt mit Beton befüllt werden könnte und wieviel die Maschine kostet, war zunächst unklar. Die Maßnahme sei ein sehr wahrscheinliches Szenario, hieß es. Oberste Priorität sei, den Bahnverkehr wieder zu ermöglichen, sagte Hantel.