Caterpillar und Trimble führen ihre Zusammenarbeit fort. Foto: Caterpillar

Die erneuerte Vereinbarung soll weitere Kunden ansprechen und zusätzliche Anwendungen umfassen. Kunden sollen laut Aussage beider Joint Venture-Partner eine höhere Verfügbarkeit interoperabler Nivellierlösungen über eine flexible Plattform erhalten, die von Caterpillar, Trimble und anderen Technologieanbietern und Geräteherstellern genutzt werden kann. Das bedeutet, dass unabhängige, heterogene Systeme nahtlos zusammenwirken, um Daten effizient auszutauschen beziehungsweise dem Benutzer zur Verfügung zu stellen, ohne dass dazu besondere Anpassungen notwendig sind.

Die Vereinbarung zwischen Trimble und Caterpillar ermöglicht die Entwicklung neuer Angebote. Für Kunden von Caterpillar gibt es mehrere Möglichkeiten, auf die Technologie zuzugreifen: Zum einen sind es ab Werk installierte Grade-Optionen, zum anderen betrifft es Cat Grade 3D Ready-Optionen – eine Nachrüstung soll zu jedem Zeitpunkt im Lebenszyklus einer Baumaschine möglich sein.

Das gilt auch für erweiterte Ersatzteilangebote und digitale Angebote direkt über Cat-Händler. Trimble-Kunden profitieren wiederum von der Unterstützung gemischter Flotten durch Si-tech. Somit steht ihnen ein erweitertes Vertriebsnetz zur Verfügung. Außerdem erhalten sie einen einfachen Zugang zu Grade-Technologien. "Die Strategie zur Vernetzung und die Skalierungsstrategien von Trimble haben ein Ökosystem geschaffen, das Kunden sowohl in der realen als auch in der digitalen Welt bei ihrer Arbeit unterstützt.

Die nächste Phase unseres Joint Ventures wird die Innovationen in der Nivellierungstechnologie vorantreiben, um Möglichkeiten zu erweitern und gleichzeitig die technologische Interoperabilität, also die Fähigkeit der nahtlosen Zusammenarbeit verschiedener IT-Systeme, zu verbessern", äußerte sich Trimble-CEO Rob Painter.

Auch Tony Fassino, Präsident der Caterpillar Construction Industries Group, bewertet die Zusammenarbeit positiv: "Caterpillar und Trimble können auf eine lange Geschichte gemeinsamer Innovationen zurückblicken", so Fassino. "Wir sind stolz auf das, was wir entwickelt haben, um unsere Kunden bei der Verbesserung ihrer Abläufe zu unterstützen. Die erweiterte Kooperation dient der Fortführung dieser Zusammenarbeit. Wir konzentrieren uns darauf, Technologien voranzutreiben und wollen es Kunden erleichtern, unsere Lösungen sowohl in Cat als auch in gemischten Flotten zu erwerben und einzusetzen."