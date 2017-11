Stuhr (ABZ). – Die Turmdrehkran (TDK)- Interessenvertretung des Verbandes der Baubranche, Umwelt- und Maschinentechnik e. V. (VDBUM) veranstaltet zwei Mal im Jahr einen TDK-Branchentreff, zu dem am Tag zuvor ein Rahmenprogramm angeboten wird. Die Vortragsreihe hat Informationen der TDK-Interessenvertretung des VDBUM zufolge mittlerweile eine große Bedeutung für die komplette TDK-Branche: Sowohl Hersteller als auch Händler/Vermieter, Montage-Servicebetriebe, Sachverständige sowie Anwender treffen sich an den angebotenen Terminen. Zu den letzten beiden Veranstaltungen konnten mehr als 200 Personen begrü.t werden. Den ersten der zwei bevorstehenden TDK-Branchentreffs bietet die TDK-Interessenvertretung am 21. November 2017 in Wilhelmshaven an.



Das Vorprogramm am 20. November 2017 beinhaltet eine Werkbesichtigung der Manitowoc Crane Group Germany GmbH ab 15.00 Uhr, auf die ab 18.00 Uhr ein Netzwerkabend im Atlantic Hotel Wilhelmshaven folgt. Das Vortragsprogramm am Veranstaltungstag startet um 9.00 Uhr mit der Begrü.ung durch Thorsten Schneider, Koordinator der TDK-Interessenvertretung. Im Anschluss berichten die Referenten Thomas Neuwirth (Implenia Construction), Wolfgang Heinisch (Trinac) und Obmänner des TDK-Lenkungskreises über ihre aktuellsten Ergebnisse. Ab 9.30 Uhr dürfen Teilnehmer sich auf Erläuterungen zum CCS-Kransteuersystem von Manitowoc freuen: Lutz Walldorf, Sven Jensen und Daniel Seider werden als Referenten des Unternehmens das Konzept beschreiben, die Bedienung sowie den Aufbau skizzieren und die Anwendung in Turmdrehkranen präsentieren.



Ralph Eis knüpft daran als Referent von Liebherr mit dem Vortrag „Der Turmdrehkran und seine elektrotechnische Baustelleneinrichtung“ an. Dabei werden ab 11.00 Uhr die Leistungsermittlung für die Dimensionierung des elektrischen Krananschlusses, der Blitzschutz am Turmdrehkran und die Schnittstelle TDK mit der Elektro-Baustelleneinrichtung genauso beleuchtet wie Ursachen von Kranstörungen im Zusammenhang mit der Kran-Spannungsversorgung. Nach der Mittagspause möchte Andreas Waibel als Referent der Pfeifer Seilund Hebetechnik GmbH die Aufmerksamkeit der Teilnehmer für Stahldrahtseile in Turmdrehkranen bzw. für typische Seilschäden und Funktionsprobleme gewinnen. Denn: Ursachen für Seilschäden zu erkennen und mögliche Abhilfemaßnahmen zu treffen sind nicht minder wichtig als die Ablegereife der Seile für einen sicheren Betrieb beurteilen zu können.



Zwischen 14.30 Uhr und 16.00 Uhr wird es um das Thema „Unteilbare Ladung nach Vwv zu § 29 Abs. 3 StVO“ gehen. Dr. Rudolf Saller, Rechtsanwälte Jehle & Kollegen, wird die technische, wirtschaftliche, statische und funktionale Unteilbarkeit miteinander in Beziehung setzen. Am 23. Januar 2018 findet der zweite TDK-Branchentreff mit identischen Vorträgen in Ottobeuren statt. Dort gehören zum Vorprogramm am 22. Januar 2018 eine Werksbesichtigung der Pfeifer Seilund Hebetechnik GmbH in Memmingen und ein Netzwerkabend in Ottobeuren.



Das Programm als PDF-Download für Interessierte.