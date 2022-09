Schwaz/Tirol (ABZ). – Mit dem Erwerb der türkischen Egeli Egesan Gruppe baut die Tyrolit Gruppe eigenen Angaben zufolge ihre Position am internationalen Schleifmittelmarkt weiter aus und setzt ihre nachhaltige profitable Wachstumsstrategie konsequent fort.

Dazu CEO Thomas Friess: "Unsere erfolgreiche Ausrichtung und stabile wirtschaftliche Grundlage erlaubt uns eine strategische sowie operativ wichtige Ergänzung. Die Akquisition in der Türkei stärkt unsere Wettbewerbsposition und ermöglicht einen starken Zugang zum Wachstumsmarkt des Nahen Ostens. Als weltweit führendes Technologieunternehmen in der Schleifmittelbranche werden wir unseren Kunden im Nahen Osten eine erweiterte vollumfängliche Produktpalette aus einer Hand anbieten und sie bei der Optimierung Ihrer Bearbeitungsprozesse sowie Optimierung ihrer Produktionskosten besser unterstützen."



Die Egeli Egesan Unternehmensgruppe wurde zu mehr als 75 Prozent übernommen, das bisher tätige Management bleibt weiterhin aktiv im Unternehmen.

Das türkische Produktionsunternehmen im Bereich von Trenn- und Schruppscheiben, Schleifwerkzeugen für diverse Anwendungen sowie Schleifbändern mit Sitz in Istanbul ist mit rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut im europäischen und türkischen Markt, sowie in dessen Nachbarländern, verankert, teilt Tyrolit mit.

Im heftig umkämpften Markt für Schleifmittel seidie Übernahme gerade in Krisenzeiten eine bedeutende Investition in die Zukunft.

"Wir freuen uns, die Mehrheit an einem strategisch wichtigen Schleifmittelhersteller übernehmen zu können. Der Standort verfügt über eine exzellente Infrastruktur, die Egeli Egesan Gruppe bringt für Tyrolit Marktzugang in neuen zusätzlichen geografischen Regionen", erläutert Thomas Fries.

In Kombination mit der Tyrolit-Technologie, -Know how und -Innovationskraft, sei er fest davon überzeugt, dass mit dem neuen Kunden im Nahen Osten rasch eine Win-Win-Situation hergestellt werden könne.

"Unser Ziel ist es, stets den Kundennutzen zu maximieren. Dabei verfolgt Tyrolit weiterhin eine starke internationale Ausrichtung bei klarem Bekenntnis zu seinen Wurzeln im Herz der Alpen", schließt Fries.