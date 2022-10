Für kleine Bohr-, Schneid- und Schleifarbeiten präsentiert Tyrolit eine Vielzahl an Produktneuheiten. Foto: Tyrolit

Schwaz/Österreich (ABZ). – Auf einem 205 m² großen Innenstand sowie auf einem 160 m² großen Freigelände bietet der österreichische Premium-Hersteller einen Überblick über das umfangreiche Produktsortiment zum Betonbohren und -sägen und zum Bodenschleifen sowie über die Neuheiten und Produktupdates in puncto Digitalisierung.

Auf dem Freigelände können einige Maschinen und Werkzeuge live erlebt und ausprobiert werden, teilt das Unternehmen mit. Zu finden ist der Stand mit der Nummer 139 in der Halle A1.

Mehrere Upgrades

Die Messehighlights aus dem Produktprogramm zum Betonbohren und -sägen umfassen nach Angaben des Herstellers gleich mehrere Upgrades und Erweiterungen in den Kernbereichen, nämlich Kernbohren, Wandsägen, Fugenschneiden und Seilsägen. Dazu zählen etwa geänderte Spezifikationen und neue Durchmesser diverser Wandsäge- und Fugenschnittblätter, die gerillten DDL-HH Fast Cut Trockenbohrkronen sowie das aktuelle Sortiment an Fugenschneidern. Highlights wie die Wandsäge WSE1621 und die ATEX-zertifizierte Seilsäge SB können ebenfalls aus der Nähe begutachtet und erlebt werden. Gemeinsam mit Lissmac wird außerdem der PC4505 Bump Grinder auf dem Außengelände ausgestellt.

Mit dabei sind laut Unternehmen auch Produktneuheiten für kleine Bohr-, Schneid- und Schleifarbeiten: Neben zwei neuen Winkelschleifern werden der neue Bohrhammer DHE32 sowie der Handschleifer HGE125 und der Mauerschlitzfräser HCE125 ausgestellt. Außerdem werden die neuen DC-CUT ALL Universalsägeblätter für Benzin- und Elektroschleifer, das gesamte, überarbeitete Trockenschnittsortiment sowie die Neuheiten zum Fliesensägen präsentiert.

Viele Neuheiten

Ein besonderes Highlight ist die Rescue Scheibe, die speziell für Rettungseinsätze entwickelt wurde, und seit kurzem auch in großen Durchmessern erhältlich ist, erklärt der Hersteller.

Gleich mehrere Neuheiten präsentiert Tyrolit eigenen Angaben zufolge für den Fokusbereich Bodenschleifen, für den der Systemanbieter an einem hauseigenen Komplett-Sortiment arbeitet.

Neben klassischen Bodenschleifern und entsprechenden Werkzeugen umfasst das Sortiment beispielsweise Chemikalien, diverse Maschinen zum Entfernen sämtlicher Oberflächen(beläge), entsprechende Sauger sowie Polierwerkzeuge. Präsentiert werden sowohl neu entwickelte Bodenschleif-Maschinen wie der FGE515 Bodenschleifer zur Untergrundvorbereitung und zum Polieren von Fußböden, als auch ein von Grund auf neu entwickeltes Sortiment an metallgebundenen Schleifschuhen. Ein weiterer Fokusbereich der Ausstellung umfasst die (Neu-)Entwicklungen in puncto Digitalisierung beziehungsweise MoveSmart Technologie, teilen die Verantwortlichen mit. Es handelt sich dabei um eine Flottenmanagement-Plattform, mit der sich der Einsatz beziehungsweise die Wartung des Maschinenparks des Kunden intelligent planen lässt, um so das Maximum aus den Maschinen herauszuholen.

Mehr Service

Im bauma-Jahr 2022 gibt es viele Upgrades der Plattform sowie der zugehörigen Hardware. Neben eigens generierten QR-Codes, mit deren Hilfe Serviceanfragen und Maschinenprüfungen direkt ausgelöst werden können, wurde beispielsweise auch der Servicebereich optimiert, teilt das Unternehmen mit. Außerdem arbeitet die Plattform demzufolge ab jetzt mit GPS-Trackern sowie Bluetooth Tags zur Ortung und Aktivitätsüberwachung der Maschinen.

Tyrolit ist nach eigenen Angaben einer der weltweit führenden Hersteller von Schleif- und Abrichtwerkzeugen sowie Systemanbieter für die Bauindustrie. Das Familienunternehmen der Swarovski Gruppe, mit Stammsitz in Schwaz/Tirol, besteht seit 1919 und beschäftigt derzeit über 4500 Mitarbeiter an 29 Produktionsstandorten in elf Ländern.