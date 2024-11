Die Auszubildenden am PCI-Hauptsitz in Augsburg an ihrem ersten Ausbildungstag. Foto: PCI Augsburg

Das Unternehmen, das insgesamt etwa 1200 Mitarbeiter beschäftigt, punktet laut eigener Aussage mit einer überdurchschnittlichen Übernahmequote von 75 %. Auch für das kommende Ausbildungsjahr 2025 werden wieder Auszubildende gesucht.

Am 01. September startete das neue Ausbildungsjahr der PCI Augsburg an allen drei Standorten. Zehn der Azubis beginnen ihre Ausbildung am PCI-Hauptsitz in Augsburg, vier am Standort Wittenberg und ein Azubi in Hamm. Damit bildet die PCI 2024 rund 36 % mehr junge Menschen aus als im Vorjahr.

In der ersten Woche erwartete die Azubis ein Einführungsprogramm mit Informationen rund um ihre Ausbildung bei der PCI sowie eine Werksführung. Außerdem lernten sie die anderen Azubis, die Jugendvertreter und die Ausbilder kennen. Die PCI Augsburg bildet seit mehr als 50 Jahren aus.

In den Anfangsjahren wurden Chemielaboranten und Industriekaufleute ausgebildet, später erweiterte sich die Anzahl der Berufsbilder stetig und umfasst heute die Berufe Industriekaufmann, Chemielaborant, Chemikant, Produktionsfachkraft Chemie, Fachlagerist, Fachkraft für Lagerlogistik sowie Mechatroniker, Industriemechaniker und Elektroniker für Betriebstechnik.

PCI gibt an, dass die Übernahmequote bei dem Unternehmen mit rund 75 % überdurchschnittlich gut sei. Sie unterstreiche und das hohe Niveau der Azubis und der Ausbildung. Auf die erfolgreichen Absolventen warten laut PCI anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben sowie gute Entwicklungschancen.