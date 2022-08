Jürgen Habenbacher, Geschäftsführer Wienerberger (v. l.), Jörg Boldt, Geschäftsleiter Finanzen Wienerberger, Dr. Leonhard Froschauer, Geschäftsführer Mayr Dachkeramik, Thomas Mayr, Geschäftsführer Mayr Dachkeramik, Heidrun Keul, Geschäftsleitung Strat. Marketing und Produktmanagement Wienerberger, Christoph Mayer, Technischer Leiter Wienerberger Werk Straubing, sowie Christoph Döpke, Geschäftsleitung Personal & Organisation. Foto: Wienerberger

Das Unternehmen setzt daher nun einen strategischen Schritt zum Ausbau des Produktportfolios im Bereich der Dachlösungen um und übernimmt das Unternehmen Mayr Dachkeramik GmbH in Salching, so die Unternehmensführung.

Damit erweitert der selbsternannte Tonbauspezialist sein Produktportfolio und will so die Wertschöpfungskette im Bereich des Dach-Zubehörs verbessern.

Wienerberger gehört nach eigener Aussage in Deutschland zu den bedeutendsten Marktteilnehmern, der europaweit Impulse im Baubereich setze. Daher baue das Unternehmen sein Geschäft entsprechend den Marktanforderungen stetig weiter aus.

Im Zuge ihrer zukunftsorientierten Unternehmensentwicklung erwirbt die Wienerberger GmbH mit der Mayr Dachkeramik GmbH ein Unternehmen mit einem hochwertigen Sortiment an keramischen Dachzubehör Produkten, erklärt die Geschäftsführung.

"Die Mayr Dachkeramik verfügt mit ihrer hohen Qualität und der individuellen Auftragsfertigung über ein Alleinstellungsmerkmal im Bereich des Dach-Zubehörs. Mayr Dachkeramik wird weiterhin als Kompetenzzentrum für hochwertiges keramisches Zubehör und Innovation für alle bestehenden Kunden agieren. Nicht nur im deutschen Markt wird damit die Kompetenz bei den Koramic Dachlösungen gestärkt, sondern auch die Zusammenarbeit mit weiteren internationalen Wienerberger Landesorganisationen wird forciert. Mit dieser Maßnahme stärken wir unsere Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit und verbessern unsere Wertschöpfung als innovativer und verlässlicher Partner unserer Kunden. Unser erklärtes Ziel ist es, den erfolgreichen Weg der Mayr Dachkeramik GmbH als eigenständiges Unternehmen weiterzuführen", so Jürgen Habenbacher, Geschäftsführer der Wienerberger Deutschland GmbH. Aktuell produziert Wienerberger deutschlandweit an insgesamt 16 Standorten sein Sortiment an Tonbaustoffen für die gesamte Gebäudehülle.