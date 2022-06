Bessenbach (dpa) - Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland will erneut den schwedischen Bremsenhersteller Haldex übernehmen. SAF-Holland biete 66 Kronen je Aktie, teilten die Franken mit. Das Übernahmeangebot entspreche einem Aufschlag von 46,5 Prozent auf den Vortagesschlusskurs der Haldex-Aktien. Der Gesamtwert des Angebots liegt bei umgerechnet 307 Millionen Euro. SAF-Holland wollte bereits vor sechs Jahren das schwedische Unternehmen für rund 450 Millionen Euro übernehmen. Damals stieg das Unternehmen aus einem Bieterwettbewerb aus. Das Haldex-Verwaltungsrat empfehle den Aktionären einstimmig, das Angebot anzunehmen, teilte SAF-Holland weiter mit. Die Annahmefrist soll voraussichtlich um den 4. Juli beginnen und bis 16. August laufen. Haldex bietet Bremsen und Luftfederungen an. Zu den Kunden gehören große Hersteller von Lkw, Bussen und Aufliegern in Nordamerika, Europa und Asien. Das Unternehmen erzielte 2021 einen Umsatz von etwa 455 Millionen Euro.