Weimar (ABZ). – Der Maschinenbauer Hydrema hat nach eigenen Angaben gemeinsam mit ZD Solution KG eine Lösung für den Einsatz von Tiltrotatoren an seinen Baggern entwickelt. Kunden sollen von einer nahtlosen Integration, Zeitersparnis und der problemlosen Nutzung schwerer Anbaugeräte profitieren.

Die Vorzüge des Tiltrotators will Hydrema auf Roadshows unter Beweis stellen. Der Baggerhersteller verlangt nach eigener Darstellung aufgrund seiner hochwertig verbauten, leistungsstarken Pumpen von Tiltrotatoren mehr als vergleichbare Maschinen. Normalerweise werden sie zum Drehen und Schwenken von Löffelwerkzeugen verwendet.

Der von ZD Solution KG entwickelte Tiltrotator soll auf die speziellen Tiltrotator-Joysticks und die werkseitig montierte Steuerung perfekt abgestimmt sein. Damit entfällt nach Angaben von Hydrema eine aufwendige Montage beziehungsweise die Anpassung des Baggers zum Betrieb des Tiltrotators bei dem MX City-Bagger aus Dänemark.

Die anspruchsvollste Variante beim Tiltrotator-Bau ist die Variante mit dem Festanbau, so das Unternehmen. Hier müsse die hydraulische Leistung der Anbaugeräte über den Tiltrotator durch die speziell von ZD Solution KG entwickelte Drehdurchführung betriebssicher gewährleistet werden.

"Mit dem Angebot von ZD Solution KG können wir nun in den fairen Vergleich gehen", sagt Martin Werthenbach, Vertriebsleiter von Hydrema. Zu diesem Zweck habe das Unternehmen eine Road-Show in Norddeutschland gestartet, auf der verschiedene Anbau-Konfigurationen gegeneinander getestet werden können. Kunden könnten so Unterschiede selbst feststellen. Laut Werthenbach ist der Unterschied für viele Kunden beeindruckend.

Der MX18G habe mit darstellbar höheren Hubwerten und Reichweiten im direkten Vergleich durchaus überzeugen können. Noch vor der bauma haben einige Kunden in Thüringen ab Mitte März die Möglichkeit, die in einem fünftägigen kostenfreien Einsatz auf der eigenen Baustelle die besonderen Merkmale dieser Maschine selbst zu erfahren. Hierzu müssten sich Kunden nur bei den Regionalleitern von Hydrema melden. Die Kontaktdaten finden sich nach eigenen Angaben auf der Internetseite des Herstellers.