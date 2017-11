Seit kurzemverstärkt Ulf Loesenbeck als zusätzlicher Geschäftsführerdie VBH Deutschland GmbH. Der erfahrene Branchen- und Vertriebsexperte wird zusammen mit dem bestehenden Geschäftsführer Manfred Götz die markt- und kundenorientierte Entwicklung des Unternehmens vorantreiben. Ulf Loesenbeck verfügt über langjährige Führungs- und Managementerfahrung im technischen Großhandel in unterschiedlichen Unternehmen und in verschiedenen strategischen und operativen Funktionen im Vertrieb, Marketing und Produktmanagement. Während seiner zwölfjährigen Tätigkeit für die Berner Gruppe verantwortete er über sieben Jahre als Geschäftsführer Deutschland/Schweiz auch den Direktvertrieb und das Niederlassungsgeschäft in der Baubranche.