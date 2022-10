Kürzlich ging Juniorchef Florian von Fintel einen neuen Weg. Er investierte in ein Bell-Modell des Typs B30E und wertet diese Entscheidung eigenen Aussagen nach definitiv als Erfolg. Dabei ist der Mittelständler mit seinen Traktorgespannen nicht unzufrieden. Die Erfahrungen gründeten sich auch auf fehlenden Alternativen, wie Florian von Fintel heute weiß.

Der Bedarf an einer solchen Alternative wurde in der jüngsten Vergangenheit drängender: "Früher hatten wir einen höheren Anteil an Fahrten über öffentliche Straßen. Aber das wandelt sich hin zu mehr baustelleninternen Fahrten." Da galt es jetzt einen Schritt nach vorne zu machen – es sollte ein Quantensprung werden, denn Florian von Fintel wurde nicht enttäuscht: "Was wir mit dem B30E bekommen haben, hat unsere Erwartungen übertroffen – auch in Bereichen über die wir davor noch gar nicht nachgedacht hatten."

Durch Engagement des Baumaschinenhändlers Kiesel konnte die Grundvoraussetzung erfüllt werden, von der von Fintel das ganze Projekt abhängig gemacht hatte: Der Dumper musste auf öffentlichen Straßen die unterschiedlichen Bauvorhaben erreichen. Hier habe Kiesel seine individuelle Kundenbetreuung bewiesen. "Unser Team hat den ganzen Prozess von der TÜV-Abnahme bis zur Straßenzulassung übernommen," erklärt Joanne Freundt, Vertrieb bei Kiesel Nord. und konnten den Dumper fix und fertig – mit Nummernschildern – übergeben."

Dieses Gesamtpaket musste seine Vorteile gegenüber den Traktorgespannen im Alltag unter Beweis stellen. Bei den Kapazitäten lässt der B30E mit einer Nutzlast von 28 t die Anhängermulden mit 20 t weit hinter sich. Zusätzlich wurde die Mulde beim Bell B30E weiter angepasst: "Im Gelände ist eine große Mulde wichtig, weil man sonst bei voller Auslastung auf dem Transportweg Material verliert," weiß von Fintel. Eine Muldenerhöhung lässt die 17,5-Kubikmeter-Standardmulde auf rund 19,5 m³ anwachsen. Das ist bei höheren Umlaufgeschwindigkeiten wichtig – dafür bringe das Modell B30E mit seiner Zulassung auf 50 km/h die besten Voraussetzungen mit.

Hier griff von Fintel noch mal in die Spezialitätenkiste von Bell und orderte das Comfort-Ride-Paket. Dahinter verbirgt sich die serienmäßige adaptive Vorderachsfederung, ergänzt um die optionalen lastabhängigen Gummi-Sandwich-Elemente der gefederten Hinterachsen. Als Alltagsvorteil erhöht sich der Komfort des Fahrers. Fahrer Nils Bölter bestätigt das: "Der Unterschied ist enorm. Bei einem Traktor sitzt man immer auf der ungefederten Hinterachse. Vor den Schlägen und Vibrationen im Gelände schreckt auch der hartgesottenste Fahrer zurück."

Auch das Rangieren geht einfacher was die Umlaufleistungen erhöht. Beim Bell B30E dreht sich alles um einen Gelenkpunkt, während ein Traktorgespann zwei Drehpunkte hat. Weitere Tugenden: Die On-Board-Waage hält nach, wie geladen worden ist, was die Auswertung erleichtert. Der Bell ist mit einer Beladeampel ausgerüstet, wodurch der Beladevorgang effizienter wird. Am anderen Ende dauert die Kippzeit noch halb so lange. "Ich wollte das erst auch nicht glauben und habe deshalb die Zeiten mal gestoppt," so von Fintel.

Außerdem kann der B30E sich seine Abladehalden selbst schaffen, weil der Dumper beim Abkippen auf dem Haufwerk hochfahren kann. Mit dem Traktorgespann muss oftmals noch ein Bagger dazu vorgehalten werden.