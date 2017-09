Umsatz im Bauhauptgewerbe im Juni 2017: + 3,4 % zum Vorjahresmonat

Wiesbaden (ABZ). - Im Juni 2017 waren die Umsätze im Bauhauptgewerbe um 3,4 % höher als im Juni 2016. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, waren zugleich im Juni 2017 im Bauhauptgewerbe 2,8 % mehr Beschäftige tätig als im Vorjahresmonat. Ein Umsatzanstieg gegenüber Juni 2016 zeigte sich in fast allen Bereichen des Bauhauptgewerbes, so auch in den beiden wichtigsten Wirtschaftszweigen Tiefbau (+ 4,9 %) und Hochbau (+ 3,2 %).