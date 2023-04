Wien/Österreich (ABZ). – Der Markt für Bauglas wuchs in Österreich auch im Jahr 2022. Für Dynamik sorgten im Wesentlichen steigende Verkaufspreise, zeigen aktuelle Daten des Marktforschungsinstituts Branchenradar.com Marktanalyse.

Das Geschäft mit Isolierglas, ESG und VSG entwickelte sich auch im vergangenen Jahr dynamisch. Bereits das zweite Jahr in Folge war die Wachstumsrate zweistellig. Laut aktuellem Branchenradar Bauglas in Österreich erhöhten sich im Jahr 2022 die Herstellererlöse um 13,5 Prozent gegenüber Vorjahr auf rund 421 Millionen Euro. Im Gegensatz zu 2021 war das Wachstum zuletzt jedoch primär preisgetrieben. Nachfrageseitig gab es nur bei Isolierglas ein moderates Plus (+1,7 Prozent gegenüber dem VJ). Die Verkaufspreise zogen hingegen in allen Produktgruppen an. Im Jahresdurchschnitt erhöhten sich die Verkaufspreise von Isolierglas um 15 Prozent, von VSG um 14 Prozent und von ESG um 12 Prozent gegenüber Vorjahr. Bei Isolierglas setzte sich der Trend zu höherwertigen Ausführungen fort. Der Anteil von Gläsern im Drei-Scheiben-Verbund kletterte absatzseitig auf 77 Prozent. Bereits 10 Prozent der Fenstergläser wurden einbruchhemmend ausgeführt.