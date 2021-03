Cuijk/Niederlande (ABZ). – Im Herbst 2020 wurde in den Niederlanden eine Brücke für Fußgänger und Radfahrer fertiggestellt, bei deren Errichtung Systeme der Noe-Schaltechnik zum Einsatz kamen. Das Ingenieurbauwerk stellt für die Nutzer eine Erleichterung dar, weiles ihnen einen 2,5 km langen Umweg erspart.



Der Maas Waalpad ist ein Fahrradweg, der die niederländischen Gemeinden Nimwegen, Malden, Mook und Cuijk verbindet. Bislang barg die Strecke einen 2,5 km langen Umweg, der die Nutzer zudem auch noch in die Nähe der Autobahn brachte. Mit dem Bau einer Brücke über die Maas bei Cuijk hat dies ein Ende. Das Ingenieurbauwerk ist ausschließlich Radfahrern und Fußgängern vorbehalten, wobei der Gehweg 1,5 m und der Radweg 4 m breit ist.



Die Brücke hat eine Länge von insgesamt 215 m und besteht aus drei Abschnitten. Zwei davon führen über das Überschwemmungsgebiet links und rechts des Flussufers. Eines überspannt den Fluss namens Maas und ist 145 m lang. Für die Gestaltung dieses Abschnitts haben sich die Verantwortlichen an dem äußeren Erscheinungsbild der Eisenbahnbrücke orientiert, die sich nur 20 m neben dem neuen Bauwerk befindet. Beide besitzen eine Fachwerkkonstruktion, wobei sich die der Fußgänger-Radbrücke aufgrund ihrer Bogenform noch ein bisschen besser in die Landschaft einfügt. Die Fahrbahnplatten und Stützen der gesamten Brücke bestehen aus Beton.



Vor allem die beiden Brückenpfeiler, die sich in direkter Nachbarschaft zum Fluss befinden, das heißt die Lasten des Fachwerks in den Untergrund leiten, sind besonders auffällig. Sie neigen sich mit einem Winkel von 75° zum Wasser hin und lenken so den Blick des Betrachters auf den schönsten Abschnitt der Brücke, und zwar den, der über die Maas führt. Die Brückenpfeiler haben eine Dicke von 2,49 m. Um Bootsfahrern, Seglern und anderen Passanten, die sich auf dem Fluss befinden, einen Blick in die Au zu ermöglichen und der Brücke ein elegantes Erscheinungsbild zu verleihen, wurde das Innere dieser Pfeiler – soweit es die Statik zulässt – geöffnet.