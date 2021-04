Aufgrund eines passenden Mixes aus technischer Ausstattung und guten Leistungsdaten haben Micheluzzis Bluelifts ihre ersten Arbeitseinsätze – Reparaturen an einer Hausfassade – mit Bravour gemeistert. Die Ruthmann-Bluelift-Raupenarbeitsbühnen sind für den Transport auf Anhängern oder Kleintransportern geeignet.

Gescher (ABZ). – Maler und Lackierer haben Tag für Tag hohe Herausforderungen zu meistern. Ob bei Fassadenarbeiten oder bei der Wandgestaltung im Innenraum laut Ruthmann bieten sich hier Hubarbeitsbühnen als ideale Höhenzugangstechnik an.

Der münsterländische Hersteller von Arbeitsbühnen bietet mit seinen Produkten maßgeschneiderte Lösungen für Maler und Lackierer an. Die Lkw- und Raupenarbeitsbühnen sind weltweit unter den Marken Steiger, Ecoline und Bluelift bekannt.



Zum vielfältigen Steiger-Portfolio zählen zum Beispiel Ruthmanns Top-Modelle auf 3,5-Tonnen-Lkw, die mit dem Pkw-Führerschein der Klasse B gefahren werden können. Malerarbeiten im Außenbereich können somit flexibel durchgeführt werden. Der Steiger TB 300 bietet eine Arbeitshöhe von 30 m und punktet mit einer maximalen Reichweite von 17,1 m. Für Innen- und Außeneinsätze, bei denen es besonders eng wird, eignen sich Herstellerangaben zufolge die kompakten Bluelift-Raupenarbeitsbühnen von Ruthmann, die auch problemlos auf empfindlichen Böden eingesetzt werden können.

Ruthmann bietet mit seinem umfangreichen Produktportfolio Arbeitshöhen von 11 bis 90 m an. Jede Arbeitsbühne wird individuell auf die Anforderungen der späteren Einsatzstellen abgestimmt und ausgestattet, so dass ein effizienter Einsatz gewährleistet werden kann.

Das Traditionsunternehmen "Der Grüne" – Kurt Micheluzzi GmbH & Co. KG hat die Vorteile von Ruthmann-Arbeitsbühnen erkannt. Das österreichische Familienunternehmen ist seit mehr als 100 Jahren in Voralberg aktiv. "Zunächst waren wir nur auf Malerarbeiten, Sanierungen und Renovierungen spezialisiert. Doch seit 1975 vermieten wir auch Ruthmann-Arbeitsbühnen", verrät Christian Micheluzzi, Geschäftsführer bei "Der Grüne" – Kurz Micheluzzi GmbH & Co. KG. Damit habe er sich ein zweites Standbein aufgebaut und hebe sich vom Wettbewerb ab.