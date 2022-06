Dessau-Roßlau (dpa). - Nach mehr als vier Jahren Baustopp sind die Arbeiten an der Fassade am Erweiterungsbau des Umweltbundesamts in Dessau-Roßlau vor wenigen Wochen wieder aufgenommen worden. Alle Verfahrensbeteiligten hätten ein großes Interesse an dem Fortgang der Arbeiten und der Fertigstellung der Baumaßnahme signalisiert, teilte das Amt mit.