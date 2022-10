Nachhaltigkeit wird mit der neuen nachhaltigen Warmschutzkollektion High Vis Green von Fristads sichtbar – das verspricht der Hersteller in Bezug auf seine innovative und moderne Schutzkleidung, die er speziell für professionelle Anwenderinnen und Anwender entwickelt hat. Die Premium-Arbeitskleidung sorge dafür, dass Menschen jederzeit sicher und komfortabel arbeiten können, wobei zu jeder Zeit die Bedürfnisse und Wünsche der Fristads-Kunden im Fokus stehen, teilt das Unternehmen mit. Foto: Fristads

Die Kollektion sei ideal geeignet für Arbeiterinnen und Arbeiter in den Bereichen Straßenbau, Bauwesen, Transport und Logistik.

"Es ist ein fantastisches Gefühl, im selben Jahr zwei umweltproduktdeklarierte Warnschutzkollektionen auf den Markt bringen zu können. Dies sind die bisher umfangreichsten nachhaltig produzierten Kollektionen im Fristads-Sortiment", betont Lena Bay Højland, Product Director von Fristads. Die erste der beiden Kollektionen, die in diesem Jahr veröffentlicht wurden, war die GPLU-Kollektion. Sie wurde im Januar eingeführt und von den Kunden sehr gut angenommen teilt der Hersteller mit. Während die Fristads-GPLU-Kollektion aus Bio-Baumwolle und Polyester aus recycelten PET-Flaschen hergestellt wird, besteht die neue Fristads-GSTP-Kollektion aus Vier-Wege-Stretch aus biobasierten und recycelten Materialien.

Die "Green High Visibility"-Kollektionen bestehen aus einer breiten Palette von Kleidungsstücken, die es Berufstätigen in den Bereichen Straßenbau, Bauwesen, Transport und Logistik ermöglichen, sich von Kopf bis Fuß in hoch sichtbare Kleidung zu kleiden, welche die Umwelt weniger belastet. Fristads hat laut eigener Aussage das langfristige Ziel im Auge, in der Berufsbekleidungsbranche in Sachen Nachhaltigkeit führend zu sein – und hat mit der Einführung der weltweit ersten umweltproduktdeklarierten Bekleidungskollektion "Fristads Green" im Jahr 2019 Neuland betreten.

Fristads bringt seine zweite, umweltproduktdeklarierte Warnschutzkollektion auf den Markt. Foto: Fristads

Alle Green-Produkte verfügen über eine Umweltproduktdeklaration (Environmental Product Declaration, EPD), welche die Gesamtauswirkungen des Kleidungsstücks auf die Umwelt aufzeigt, von Design und Materialauswahl bis hin zu Abfall und Transport teilt Fristads mit.

"Ich bin stolz darauf, dass wir das erste Unternehmen sind, das dieser großen und wichtigen Gruppe von professionellen Anwendern nachhaltigere Arbeitskleidung anbieten kann, und dass wir weiterhin mit einem so transparenten Instrument wie der EPD arbeiten, das die Gesamtauswirkungen der Kleidung auf die Umwelt aufzeigt. Gute Arbeitskleidung sollte die Menschen schützen, aber nicht auf unnötige Kosten der Umwelt", sagt Anders Hülse, Managing Director von Fristads. Dies ist die vierte Green-Kollektion, die auf den Markt kommt. Seit der Einführung der ersten umweltproduktdeklarierten Kollektion für Handwerker hat Fristads das Green-Konzept auf Kleidungsstücke für Dienstleistung und Industrie sowie auf Oberbekleidung ausgeweitet. Es sei geplant, umweltproduktdeklarierte Green-Kleidung in allen Produktsegmenten anzubieten.