Mittlerweile hat man erkannt, dass die Verwendung von Holz als nachwachsendem Rohstoff und CO2-Speicher einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. Wie hoch jedoch dieser Beitrag tatsächlich ist, hängt von der Herkunft des Holzes sowie den Lieferketten ab. Auch bei Holz sind die Lieferketten inzwischen global geworden, meist ohne dass dies in einem Mangel begründet wäre. Die verschiedensten Holzprodukte werden derzeit in Deutschland in großem Ausmaß sowohl exportiert als auch gleichzeitig importiert. Durch Schließung von Kreisläufen und regionaler Verarbeitung des inländisch produzierten Holzes lassen sich beträchtliche Transportvolumina vermeiden. Letzteres fließt insbesondere in die Thematik der "Grauen Energie" ein, die unter anderem für die Herstellung,



Transport und Entsorgung beim Bau eines Gebäudes aufgewendet wird. Dies biete gute Potenziale, Energieverschwendung zu reduzieren. Allerdings geschieht das nur, wenn klimafreundlich produzierte Holzprodukte aus kurzen Lieferketten erkennbar sind und nachgefragt werden – genau dafür wurde Holz von Hier entwickelt, heißt es in einem Statement der Verantwortlichen.

Die elka-Holzwerke nehmen eine umweltschonende Unternehmenspolitik laut eigenen Angaben sehr ernst. In Zeiten, in denen Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu Plastikwörtern mutiert sind, wollen sie Zeichen setzen. Die elka-Holzwerke bieten mit ihren Produkten nach eigener Aussage schon jahrzehntelang einen überdurchschnittlichen Qualitätsstandard. 2021 wurde das Unternehmen als einer der ersten Betriebe klimaneutral zertifiziert (bilanziell unter anderem durch CO2-Zertifikate). elka setzt auf kurze Wege und regionale Lieferketten und kommuniziert dies jetzt mit dem Umweltzeichen Holz von Hier.

Durch die vorbildliche Wertschöpfungskette einer einzigartigen Kaskadenproduktion von Schnittholzprodukten und Holzwerkstoffen (esb-Familie und die Naturholzplatten vita) werden nahezu alle Teile des eingesetzten regionalen Rundholzes verarbeitet.