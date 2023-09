Der Einsatzspielraum von Leitern bei hoch gelegen Arbeiten ist gesetzlich begrenzt, da es immer wieder zu Absturzunfällen kommt. Sicherere Lifte, die in Innenräumen flexibel, praktisch und emissionsfrei eingesetzt werden können, sind daher gefragt. Mit den Modellen GSL 035 und GSL 042 hat Gerken sein Sortiment im Bereich kleiner Lifte nun bedeutend ausgebaut. Einfach zum Einsatzort gerollt, festgestellt und den Trommelgriff gedreht, kann es in 15 Sekunden oder weniger hinauf auf eine maximale Arbeitshöhe von 3,5 und 4,2 m gehen.



Sobald die Plattform die gewünschte Höhe erreicht, hat der Arbeitende dann beide Hände frei. Da keine Pausen zum Nachladen oder -tanken anfallen, ermöglichen die Lifte ein effizientes Arbeiten. Mit einer Breite von 70 und 74 cm passen sie bequem durch die meisten Türen. Trotz Ihres geringen Eigengewichts von 180 und 305 kg, können die beiden Modelle zudem jeweils bis zu 150 kg anheben. Sie eignen sich daher sowohl für Reinigungs- als auch Mal- oder Wartungsarbeiten. Außerdem können sie problemlos in der Industrie, in Büro- oder Privatgebäuden und sogar in sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern zum Einsatz kommen.

"Wir freuen uns, ab sofort umweltfreundliche mechanische Zugangslösungen für Innenräume anbieten zu können, die sich besonders unkompliziert in die täglichen Arbeitsabläufe unserer Kunden einbinden lassen", fasst Markus Liffers, Geschäftsführer der Gerken GmbH, das erweiterte Angebot an kleinen Liften im Gerken-Mietsortiment zusammen.