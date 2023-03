Die Steine wurden nach dem Einbau mit einer weiß-retroreflektierenden Oberflächenbeschichtung versehen. Diese sorgt für eine gute Wahrnehmbarkeit. Foto: Hermann Meudt Betonsteinwerk

Zum einen würde dies den Verkehrsfluss behindern, gleichzeitig steigt durch abbremsende Fahrzeuge, die links abbiegen wollen, die Gefahr von Auffahrunfällen und Kollisionen mit entgegenkommendem Verkehr. Das Problem: Häufig wird das Verbot missachtet, weil die existierende Fahrbahntrennung die Verkehrsteilnehmer nicht wirklich davon abhält abzubiegen oder die Fahrtrichtung zu wechseln. Eine durchgezogene weiße Mittellinie oder ein zu niedrig bemessener Fahrbahnteiler reichen oft nicht aus, um ein Abbiegen oder Wenden in diesen Bereichen zu verhindern. Eine sehr gute und einfach zu handhabende Lösung hat nun die Stadt Saarbrücken beim Austausch eines Fahrbahnteilers an einer Ausfallstraße zur Autobahn gefunden.

Die Camphauser Straße in Saarbrücken dient als Zubringer zur A 623 in Richtung Norden. Auf einer Länge von etwa 380 m wurden im Bereich des Ludwigsparkstadions und der Saarlandhalle im Frühjahr 2022 die Fahrbahnteiler erneuert. Martin Andreis, Abteilungsleiter Verkehrstechnik im Amt für Straßenbau und Verkehrsinfrastruktur der Landeshauptstadt Saarbrücken, erläutert die Maßnahme: "Bisher bestand ein Großteil der Fahrbahntrennung, zwischen den jeweils zwei Fahrspuren stadteinwärts und stadtauswärts aus Recycling-Kunststoff-Bordsteinen. Über die Jahre haben wir hiermit nun ein Problem: Unerlaubte Fahrbahnwechsel führen besonders bei großen Veranstaltungen in der Saarlandhalle und dem Stadion, zu einer Häufung an Unfällen und auch dazu, dass sich die nur mit zwei Schrauben befestigten Kunststoff-Elemente lösen. Auch dies führt wiederum zu einer größeren Verkehrsgefährdung. In den letzten Jahren war hier meist ein großer Unterhaltungsaufwand erforderlich, um die Fahrbahntrennung wieder ordnungsgemäß herzustellen."

Aus diesem Grund entschieden sich die Verantwortlichen dazu, diesen Abschnitt in der Camphauser Straße mit einem neuen Fahrbahnteiler auszustatten, der ein Überfahren unmöglich macht. Weil die Stadt Saarbrücken bereits im Jahr 2018 auf einem Teilstück von rund 150 m, von der Einmündung "An der Saarlandhalle" in Richtung Autobahn zur Fahrbahntrennung eine Klebebordanlage aus einer Doppelreihe Flachbordsteinen aus dem Betonsteinwerk Meudt aus Wallmerod eingebaut hatte, fiel die Entscheidung nun abermals auf diese Lösung. "Wir streben hier eine dauerhaftere Lösung an, die sowohl ausreichend stabil ist, als auch eine gute Verkehrsleitwirkung bietet. Der hier verwendete Fahrbahnteiler ergibt sich aus zwei 'Rücken an Rücken' geklebten Flachbordsteinen im Format FB 20 x 25 Zentimeter in der Länge von jeweils einem Meter", erklärt Jennifer Voigt vom Amt für Straßenbau und Verkehrsinfrastruktur der Landeshauptstadt Saarbrücken. "Hierfür wurden alle Borde bereits im Betonwerk auf eine exakt gleiche Bedarfshöhe von 11 Zentimetern geschnitten. Nach Reinigung der Fahrbahn wurde in einem Dünnbettklebeverfahren 2-K-Kunststoff auf der Asphaltfahrbahn aufgebracht und die Bordsteine mit der geschnittenen Seite verklebt. Diese Lösung bietet eine ganze Reihe an Vorteilen. Durch den werkseitigen Schneideprozess werden die sonst üblichen fertigungsbedingten Höhenschwankungen bei den Bordsteinen eliminiert und damit die Steine für die Verklebung sozusagen kalibriert. Maßtoleranzen sind damit nahezu ausgeschlossen."

Die Bordsteinlösung biete aber noch weitere Vorteile: "Eine wichtige Aufgabe von Fahrbahnteilern ist auch deren Verkehrsleitwirkung", betont Andreis. "Deshalb wurden die Steine nach dem Einbau mit einer weiß-retroreflektierenden Oberflächenbeschichtung versehen. Diese sorgt für eine sehr gute Wahrnehmbarkeit. Auf diese Weise wird Verkehrsteilnehmern deutlich und rechtzeitig angezeigt, dass hier ein linksabbiegen nicht möglich ist."

Wie sieht es mit der Stabilität und Haltbarkeit des aufgeklebten Fahrbahnteilers aus? "Die Verklebung auf den glatten Flächen der geschnittenen Steine hält sehr gut, da die Zementhaut hierbei entfernt wird. Der Einbau der ersten 150 Meter erfolgte bereits in 2018, die Anschlussmaßnahme wurde im Frühjahr 2022 beendet. Bis heute haben wir keine Schäden zu verzeichnen. Der einzige Unterhaltungsaufwand bestand bisher im Ersatz einiger Leitfahnen, die auf die Klebebordanlage aufgeschraubt sind", erklärt Voigt. Auch für den laufenden Verkehr auf dieser sehr stark befahrenen Straße stellte das Bauvorhaben den Verantwortlichen zufolge keinen großen Eingriff dar. Die Arbeiten wurden an wenigen Tagen von der Bausanierung Schmitz aus Saarbrücken ausgeführt.