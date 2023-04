Rostock (dpa). – Die Unimedizin Rostock will ihren Standort Campus Schillingallee in der Innenstadt massiv um- und ausbauen. Dazu sollen bestehende Gebäudetrakte der Inneren Medizin abgerissen und durch viereinhalbgeschossige Neubauten ersetzt werden. Zudem sind drei neue Bettenhäuser und ein neues Operationszentrum geplant. "Wir müssen bauen, um zukunftsfähig zu bleiben", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende der Unimedizin, Tilmann Schweisfurth, jüngst bei der Vorstellung der Pläne. Es werde die größte Baustelle des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die nächsten 15 Jahre, verdeutlichte er die Dimension des Vorhabens. Mit der Stadt Rostock gebe es nach guten Gesprächen einen Grundkonsens. Im Sommer solle der B-Plan aufgestellt und bei idealem Verlauf drei Jahre später von der Bürgerschaft beschlossen werden. Die Gesamtmaßnahme solle bis 2038 abgeschlossen sein. "Spätestens", so Schweisfurth. Über die Kosten für das langfristige Mega-Projekt hielt sich der Aufsichtsratschef bedeckt.

