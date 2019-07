Neues Leben auf Güterbahnhof-Areal: In Bad Homburg entstand auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs ein modernes Bürogebäude mit einer außergewöhnlichen Fassade, die Wiedererkennungswert besitzt. Die aus zwei Gebäudeblöcken bestehenden unIQus sind nicht nur ein markantes Zeichen des Neubeginns, sondern bieten zukünftigen Mietern ein repräsentatives Arbeitsumfeld.

Bad Homburg (ABZ). – Einst gehörten sie wie selbstverständlich zu jeder größeren Stadt – heute sind sie weitgehend aus dem Stadtbild verschwunden: Güterbahnhöfe. In den vergangenen beiden Jahrzehnten haben sich die Anforderungen an die Logistik auf Schienen grundlegend gewandelt, was den Güterbahnhof zum Auslaufmodell werden ließ. Doch mit der Schließung der entsprechenden Areale eröffneten sich völlig neue Perspektiven für die Innenstadtentwicklung.

So wie in Bad Homburg vor der Höhe, wo auf dem Gelände des alten Güterbahnhofs ein modernes Bürogebäude entstand – in außergewöhnlichem Erscheinungsbild samt einer Fassade mit Wiedererkennungswert. Die aus zwei Gebäudeblöcken bestehenden unIQus sind nicht nur ein markantes Zeichen des Neubeginns, sondern bieten zukünftigen Mietern ein repräsentatives Arbeitsumfeld. Dabei ist das Gebäudekonzept darauf ausgelegt, dass es sich auf intelligente Weise den individuellen Wünschen und Anforderungen der Mieter anpasst.



Das von Pielok Marquardt Architekten aus Offenbach am Main entworfene Gebäude besticht durch seine klaren Geometrien. Auf rd. 3400 m² Grundstücksfläche entstand im ersten und zweiten Bauabschnitt ein Bürokomplex mit einer Bruttogeschossfläche von 12 200 m². Er setzt sich zusammen aus einem U-förmigen Gebäudeteil, an den unmittelbar ein vertikal um 180° gedrehtes L angrenzt – zusammen bilden sie ein E. Beide haben vier Vollgeschosse und ein Staffelgeschoss. Die Innenhöfe und Dachterrassen sind begrünt, im Untergeschoss sind Parkmöglichkeiten für mehr als 200 Pkw vorhanden. Das Erdgeschoss ist zur Straße hin zurückgesetzt. Jeweils zwei Portale jedes Gebäudeteils markieren die Gebäudeentrées, durch die man zu den beiden getrennten Erschließungskernen gelangt. Der erste Bauabschnitt wurde Ende 2017 fertiggestellt, der zweite Ende 2019.

Die Architekten planten und realisierten ein nachhaltiges Gebäude, ausgestattet mit modernster Technik. Die Heizung erfolgt über Fernwärme, die Kühlung per Betonkernaktivierung mit Zonenregelung, wobei eine Zusatzkühlung über Fernkälte möglich ist. Fenster, die sich öffnen lassen, sorgen für eine natürliche Be- und Entlüftung, für die Konferenz- und Besprechungsbereiche wurde darüber hinaus eine mechanische Lüftungsanlage installiert. Sämtliche Stehleuchten sind mit Tageslichtsensoren und Präsenzmeldern ausgestattet und zudem dimmbar.