Mit dem Bau der Pumpstation EBAP NORTE sollte vor einiger Zeit die Trinkwasserversorgung in Santa Cruz de la Sierra in Bolivien sichergestellt werden.



Diese Arbeiten am Bau der Pumpstation wurden komplett aus eigenen Mitteln von SAGUAPAC finanziert und umfassen unter anderem die Errichtung eines Stahlbetontanks zur Speicherung von Trinkwasser.

Für den Bau des Wasserbehälters setzte das ausführende Bauunternehmen Ribea & Serrate Construcciones Y Servicios S.R.L auf die Universalschalung Raster/GE von Paschal. Nach dem Baubeginn im Oktober 2020 erfolgten die Rohbauarbeiten von Mitte Februar bis Mitte August 2021. Der rechteckig geformte Behälter aus Stahlbeton misst 35 m Länge auf 36 m Breite und umfasst damit eine Fläche von rund 1300 m².

Alle benötigten Wandflächen wurden mit der Universalschalung Raster/GE ausgeführt. Insgesamt kamen dafür etwa 450 m² Schalungsmaterial zum Einsatz, die durch den Paschal-Handelspartner Armaq Ltda bereitgestellt wurden.

Auch die Schalungsplanung für den Wassertank kam von Paschal. Diese ermöglichte nach eigener Aussage eine besonders wirtschaftliche Taktung.

Ausschlaggebend für die Wahl des Bauunternehmens war laut Paschal vor allem die ausgewogene Elementsortierung der Universalschalung Raster/GE, welche eine optimale Anpassung der Schalung an die vorgegebenen Abmessungen erlaubte. Ein weiterer Vorteil für den Kunden lag in der Widerstandsfähigkeit. Der laut Paschal robuste und reparaturfreundliche Stahlrahmen der Raster-Elemente besteht aus einem 6 mm starken, massiven Flachstahl, in den eine 15 mm dicke, elfschichtige phenolharzbeschichtete finnische Birkensperrholzplatte eingelegt ist. Dadurch überzeugen die Schalungselemente mit langer Lebensdauer und somit großer Einsatzhäufigkeit bei zugleich niedrigem Elementgewicht. Durch den Einsatz der Universalschalung Raster/GE war es nach Aussage des Herstellers zudem möglich, die Wände mit einer glatten Oberfläche in entsprechender Qualität herzustellen, um auch für ein recht ansprechendes Design zu sorgen.