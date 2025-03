Ingelfingen (ABZ). – Am 6. Juni 2025 findet der "Karrieretag Familienunternehmen" auf dem Campus Criesbach von Bürkert Fluid Control Systems statt. Es sind bereits mehr als 50 führende Familienunternehmen wie Kärcher, dm, Würth oder die Unternehmen der Schwarz-Gruppe angemeldet.

Unter dem Motto "Wir schaffen Werte" haben vorausgewählte Talente die Möglichkeit, im direkten Kontakt mit den Entscheidungsträger der Unternehmen über individuelle Karrierechancen zu sprechen und innovative Unternehmen sowie ihre Produkte an den Ständen, in Einzelgesprächen, bei Unternehmenspräsentationen und im Tech Lab kennenzulernen. Bewerbungsschluss ist der 12. Mai 2025. Die Plätze sind begrenzt.

Die Veranstaltung ist laut eigener Aussage die wichtigste Recruiting- und Kontaktmesse für Familienunternehmen in Deutschland, die knapp zwei Drittel der heimischen Arbeitsplätze stellen. Der "Karrieretag Familienunternehmen" ist eine gemeinsame Initiative führender Familienunternehmer, des Entrepreneurs Club und der Stiftung Familienunternehmen. Inhaber und Personalentscheider wollen hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte kennenlernen. Schirmherr ist der Bundeswirtschaftsminister.

Das Karriereumfeld in Familienunternehmen soll durch nachhaltiges Wirtschaften, eine positive Arbeitsatmosphäre und vielfältige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten gekennzeichnet sein. Dies unterstreicht auch der diesjährige Ausrichter. "Mit visionärem Weitblick, kreativem Erfindergeist und enormer Tatkraft gehörte Christian Bürkert zu den Unternehmern, die in Deutschland den Grundstein für ein erfolgreiches Familienunter- nehmen gelegt haben. Sein außerordentliches Engagement ebnete den Weg für das weltweit führende Unternehmen Bürkert Fluid Control Systems.

Heute gehören zur Bürkert-Familie mehr als 3700 Mitarbeitende in über 30 Ländern. [...] Wir streben an, mit unseren Produkten und Systemen die Effizienz und Effektivität der Prozesse unserer Kunden zu verbessern, um damit letztlich auch die Dekarbonisierung zu unterstützen. Denn unsere Vision ist es, mit unseren fluidischen Lösungen zu einer regenerativen Wirtschaft beizutragen. Als CEO von Bürkert ist es mir eine Herzensangelegenheit, mit Neugier und einer offenen, positiven Einstellung die Zukunft von Bürkert im Sinne von Christan Bürkert und gemeinsam mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei- tern zu gestalten", so Georg Stawowy, CEO Bürkert Fluid Control Systems.

Weitere Informationen unter www.karrieretag-familienunternehmen.de. Bewerbungsschluss ist der 12. Mai 2025.