Sliedrecht/Niederlande (ABZ). – Allison Transmission ist ein Entwickler und Hersteller von konventionellen und elektrifizierten Antriebslösungen für mittlere und schwere Nutzfahrzeuge. Das Unternehmen hat kürzlich gemeinsam mit Tatra und dem italienischen Tatra-Händler Zarpellon Veicoli Industriali eine Testfahrt für Kunden mit dem Tatra Phoenix R46 8x8 in einem norditalienischen Steinbruch veranstaltet.

Tatra entschied sich laut Hersteller für das vollautomatische Allison-Getriebe aufgrund seiner Leistungsfähigkeit unter extremen Einsatzbedingungen. Dank der Continuous Power Technology überträgt ein Allison-Vollautomatikgetriebe mehr Kraft auf die Räder als andere Getriebe und sorgt für Schaltvorgänge ohne Zugkraftunterbrechungen. Foto: Allison Transmission

Das unwegsame und steile Gelände des Steinbruchs in Aldino bei Bozen war die ideale Kulisse für den Vierachser, der für extreme Einsätze konzipiert ist. Der Tatra Phoenix R46 8x8 hat eine Nutzlast von 52 t, DAF-Führerhaus und 389 kW (530 PS) Motor. Er wurde eigens für diesen Einsatz mit einer Kippmulde und dem Allison-Vollautomatikgetriebe 4800 mit Drehmomentwandler und hydraulischem Retarder ausgestattet.

Tatra entschied sich laut Hersteller für das vollautomatische Allison-Getriebe aufgrund seiner Leistungsfähigkeit unter extremen Einsatzbedingungen. Dank der Continuous Power Technology übertrage ein Allison-Vollautomatikgetriebe mehr Kraft auf die Räder als andere Getriebe und sorge für Schaltvorgänge ohne Zugkraftunterbrechungen. Dadurch ist die Traktion nach Angaben von Allison jederzeit optimal, was in steilem Gelände wie zum Beispiel in Steinbrüchen äußerst wichtig ist.

Hohe Anfahrleistung ohne Durchrutschen



Der patentierte Drehmomentwandler von Allison, der die 52 t Nutzlast des Tatra Phoenix R46 direkt unterstützt, bietet laut Hersteller eine hohe Anfahrleistung ohne Durchrutschen oder Zurückrollen. Der hydraulische Retarder bremst das Fahrzeug ab und schont dadurch die Bremsen und den Antriebsstrang. Der Fahrer kann sich durch die vollautomatischen Schaltvorgänge ganz auf seine Arbeit konzentrieren. Dies ist besonders bei der Fahrt mit voller Ladung auf steilen Steinbruchstrecken vorteilhaft.

Die Kombination aus Tatra-Fahrgestell mit Pendelachsen, DAF-Motor und Allison-Vollautomatikgetriebe macht das Fahrzeug zu einer hervorragenden und leistungsstarken Alternative zu herkömmlichen Muldenkippern.

"Die Erwartungen der Kunden an diesen Tag und an das Fahrzeug waren sehr hoch, aber der Lkw hat alle Erwartungen erfüllt", erklärt Dario Zarpellon, Präsident von Zarpellon Veicoli Industriali. "Die Eigenschaften des Tatra zusammen mit den Fähigkeiten des vollautomatischen Allison-Getriebes machen das Fahrzeug konkurrenzlos in unserer Branche." Den ganzen Tag über fuhren mehrere Kunden abwechselnd den Tatra Phoenix im Steinbruch. Anschließend berichteten die Teilnehmer über ihre Eindrücke und Erfahrungen mit dem Fahrzeug.

Keine Ermüdung



"Viele Getriebe ruckeln beim Gangwechsel, das Allison-Getriebe schaltet dagegen sanft. Man spürt keine Ermüdung", sagte Davide Zamberlan, einer der Lkw-Fahrer von Sipeg, einem Unternehmen, das auf Steinbrüche und Gewinnung von Zuschlagstoffen spezialisiert ist. "Vor allem an extremen Steigungen schaltet das Allison-Getriebe wie geschmiert – und das Fahrzeug ist einfach toll! Selbst wenn man in Schlaglöcher gerät, können die Räder dank der Einzelachsen problemlos greifen", sagt Ilario Mazzarol, der zusammen mit seinem Bruder Sebastian im familieneigenen Bauunternehmen Mazzarol Sebastian arbeitet.

Der Tatra Phoenix Euro 6 auf bewährtem Tatra-Fahrgestell wird von Paccar-Motoren angetrieben, die die strengen Euro-6-Emissionsgrenzwerte erfüllen und auch in schwierigem Gelände einsetzbar sind.

Das Sechs- und Sieben-Gang-Getriebe Allison 4800 ist optional auf Anfrage erhältlich. Die klassische Kupplung wird durch den Drehmomentwandler ersetzt, der das Anfahrmoment vervielfacht. Das Allison-Getriebe garantiert somit eine ununterbrochene Übertragung des Drehmoments auf den gesamten Antriebsstrang, was zu einem reibungsloseren Fahrbetrieb, sanften Gangwechseln und einem entspannten Fahrerlebnis führt.