Unter Strom

Über Spulen unter dem Straßenbelag können sie dann beim Fahren kabellos aufladen. Ziel des Projekts sei, "einen Standard für die Herstellung der Spulen sowie deren Verbau in die Straße zu etablieren", sagte Teamleiter Alexander Kühl vom Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung nun in Erlangen. Bis solche Straßen in Serie gebaut werden könnten, dauert es aber noch. Die Projektpartner wollen Mitte 2025 eine einen Kilometer lange Teststrecke in Betrieb nehmen. Wo genau, entscheidet die Autobahnverwaltung später – je nachdem, wo der Straßenbelag ohnehin erneuert werden muss. Bis zu 125 Kilowatt Leistung soll so per Magnetfeld übertragen werden und lange Ladezeiten einsparen.

