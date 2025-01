Bielefeld (ABZ). – Der Baudienstleister Goldbeck und die Wohnvoll AG, ein auf Projektentwicklung und -management ausgerichtetes Unternehmen, haben in diesen Tagen eine Rahmenvereinbarung unterschrieben, die den Bau von Wohnraum für Seniorinnen und Senioren ermöglichen soll. Die Rahmenvereinbarung umfasse je Projekt die Planung und den Bau von zwei bis drei Gebäuden mit insgesamt 100 Wohneinheiten und Serviceangeboten.

Durch eine serielle Planungs- und Bauweise sind die Gebäude nach eigenen Angaben für alle Projekte identisch, teilt Wohnvoll mit. Abb.: Goldbeck

Das gemeinsame Ziel ist es, bis 2030 rund 30 Projekte in ganz Deutschland zu realisieren, informiert Wohnvoll.

Die Bauzeit ab Rohbau soll jeweils ca. 16 Monate betragen. Alle Wohnungen seien sozial gefördert. Die Gebäude entsprechen nach Angaben des Unternehmens dem Standard des Effizienzhaus 40 und erhalten das QNG-Siegel. Das erste Pilotprojekt starte im Februar 2025 in Bergkamen in Nordrhein-Westfalen mit der Erweiterung von zwei Bestandsgebäuden.

Durch eine serielle Planungs- und Bauweise sind die Gebäude nach eigenen Angaben für alle Projekte identisch: gleichbleibend ressourceneffizient, wirtschaftlich und von hoher Qualität. Dazu habe Goldbeck in Zusammenarbeit mit Wohnvoll ein Typenhaus entwickelt.

Goldbeck fertige wesentliche Bauelemente industriell in eigenen Werken vor und montiere sie passgenau auf der Baustelle. Das ermögliche ein hohes Tempo beim Bau. Durch den hohen Grad an Standardisierung und Vorfertigung der Bauelemente seien Planung und Bau schnell und wirtschaftlich. Die Bauweise nach einer Art Baukastensystem gewährleistet eine hohe Qualität und passt exakt zu den Anforderungen von Wohnvoll, so der Projektentwickler.

Die "wohnvoll villages" genannten Standorte sollen eine lebendige Gemeinschaft fördern. Die Bewohnerinnen und Bewohner leben laut dem Unternehmen in lichtdurchfluteten und barrierefreien Ein- bis Zweizimmer-Apartments mit guter Anbindung. Die Wohnfläche soll 47 bis 56 Quadratmeter betragen, für rollstuhlgerechte Wohnungen ca. 66 Quadratmeter. Wohnvoll zufolge besteht die Möglichkeit, in barrierefreien und rollstuhlgerechten Wohngemeinschaften zu leben. "Die Basis für die Planung und den Bau ist unser System. Die Fassade passen wir dem Standort spezifisch an. Das Unsichtbare ist systematisiert, alles Sichtbare ist individuell gestaltbar", sagt Astrid Simora, Sales Managerin bei Goldbeck.

"Die systematisierte Bauweise ist die Antwort auf die Herausforderungen des modernen Wohnungsbaus – schnell, nachhaltig und zukunftssicher", sagt Markus Rübenkamp, Geschäftsführer der Wohnvoll Development Service GmbH. "Wir bauen für die Bedürfnisse der reiferen Generation, deren Bedarf durch den Eintritt der Babyboomer ins Rentenalter noch größer wird."