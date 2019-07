Waiblingen (ABZ). – 1948 entwickelte "Karl Sikler & Sohn" als Erster im süddeutschen Raum Gerüste aus Stahlrohr. Zuvor bestanden Gerüste aus Holzleitern und Brettern. Heute setzt das Familienunternehmen auf Metall des Plettenberger Gerüstherstellers Altrad plettac assco. Unternehmerisches Geschick, ein Faible für hochklassige technische Lösungen und Erfindungsreichtum bilden den Grundstock des Humankapitals der 1909 als Dachdeckerei in Waiblingen gegründeten Firma Karl Sikler. Seit 1924 trägt das bis heute familiengeführte Unternehmen den Namen Karl Sikler & Sohn. Angetrieben vom Fleiß und Ehrgeiz seines Gründers überstand das junge Unternehmen die Verheerungen des Ersten Weltkriegs und profitierte vom regen Baugeschehen in den 1920er-Jahren. 1937 übernahm Erwin Sikler die Führung der Geschäfte von seinem Vater Karl. Er begeisterte sich für die technischen Fortschritte im Gerüstbau und beschloss, seinen Dachdeckerbetrieb um diese Sparte zu bereichern. Vom Erfolg kündet der Slogan aus dem Jahr 1938: "Größtes Bedachungsgeschäft Württembergs – Gerüstbau jeder Art". Ein herber Rückschlag für das prosperierende Unternehmen war das Bombardement auf den Stuttgarter Hauptbahnhof während des Zweiten Weltkriegs, bei dem fast der gesamte Bestand des damaligen Holzleitergerüsts verbrannte. Doch damit war die Schaffenskraft Erwin Siklers nicht gebrochen. Er engagierte sich ab 1945 für den Wiederaufbau Stuttgarts. Als Unternehmer und Tüftler sah er in Stahl einen solideren Werkstoff als Holz und entwickelte das erste Stahlrohrgerüst, das er ab 1948 in eigener Fertigung herstellte. Anfang der 1960er-Jahre war Karl Sikler & Sohn in Baden-Württemberg Branchenführer im Stahlrohrgerüstbau und beschäftigte gegen Ende des Wirtschaftswunders rd. 200 Mitarbeiter. Als Folge der auch für die Baubranche dramatischen Ölkrise 1973 schloss das Unternehmen die Gerüstfertigung und fokussiert sich seither voll auf seine Stärken Gerüstbau und Dachdeckerei. Karl Sikler & Sohn ist heute ein gefragter Spezialist bei der Renovierung großer historischer Bauten und Sonderkonstruktionen in Süddeutschland. "Häufig bewegen sich unsere zeitkritischen Projekte am Rand des technisch Möglichen. Wir arbeiten seit den 1960er-Jahren mit dem Gerüsthersteller Altrad plettac assco zusammen. Was uns verbindet, sind Zuverlässigkeit, vertrauensvolles Teamplay und höchste Ansprüche an Qualität und Service. Wir haben gemeinsam zahlreiche Herausforderungen gemeistert und können uns aufeinander verlassen. Diese Partnerschaft ist für unser Unternehmen sehr wichtig", sagt Charlotte Brucker, die Urenkelin von Karl Sikler, die zusammen mit ihrem Bruder Klaus-Eberhard Bühler seit 2009, nun in der vierten Generation, die Geschäfte führt. Mit dem Nachwuchs Tim und Jan Brucker arbeitet bereits die fünfte Generation an der Fortsetzung der Erfolgsgeschichte von Karl Sikler & Sohn.