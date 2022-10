Velbert (ABZ). – Im stark wachsenden Recycling-Markt will sich Doppstadt eigenen Angaben zufolge auch in Zukunft als führendes Unternehmen positionieren und weiterhin wachsen.

Die Marke Doppstadt, die unter dem Dach der LIG eine der wesentlichen Beteiligungen von Ferdinand Doppstadt ist, sieht sich in ihrer Wachstumsstrategie, gerade in der jetzigen Situation, bestätigt, teilt das Unternehmen mit. Rohstoffmangel und Energieknappheit, der Klimawandel sowie steigende Preise bieten demnach Potenziale, die die Beschleunigung des organischen Wachstums und die Teilnahme an der Konsolidierung des Marktes ermöglichen.

Daher geht Doppstadt eine gleichberechtigte Partnerschaft mit dem finanzstarken, privaten Investor Custos Vermögensverwaltungs GmbH ein, erklären die Verantwortlichen. Die Partnerschaft erlaube es, genau diese Wachstumsstrategie schneller und konsequent umzusetzen und somit die Marke Doppstadt langfristig zu stärken. Beide Partner sind zu 50 Prozent am Unternehmen beteiligt, erklären die Beteiligten.



"Mit dem ausgewählten Partner fiel meine Entscheidung nicht auf das wirtschaftlich attraktivste Angebot, sondern auf den Partner mit den größten unternehmerischen Überschneidungen", erklärt Ferdinand Doppstadt.

Zudem sei die Custos Vermögensverwaltungs GmbH ein familiär geführtes Unternehmen, das sich mit einer langfristigen, eher konservativ ausgerichteten Wachstumsstrategie, wie Doppstadt sie verfolgt, identifiziert.