Unterstützung beiM Thema Arbeitssicherheit: Prüfer Marcus Karl von Beutlhauser Safe Work (l.) überprüft unter anderem den ordnungsgemäßen Zustand der Regale. Maximilian Augustin, Teamleiter Instandhaltung Gebäude bei Beinbauer, schätzt an der Zusammenarbeit die klare Kommunikation, die Verlässlichkeit und die schnellen Reaktionszeiten. Foto: Beutlhauser

Am Beispiel der Beinbauer-Gruppe zeigt sich, wie der technische Prüfdienst dabei hilft, alle Betriebsmittel mitsamt ihrem ordnungsgemäßen Zustand im Blick zu behalten.

Als Lieferant für namhafte Hersteller aus der Automobilindustrie ist Beinbauer auf die Bearbeitung von Guss- und Schmiedeteilen in Groß- und Kleinserien sowie die Fertigung von Fahrgestellteilen, Achsschenkeln und Getriebegehäusen spezialisiert. Am Firmensitz im niederbayerischen Büchlberg und in der zweiten Niederlassung in Obernzell arbeiten rund 470 Mitarbeiter mit insgesamt mehr als 600 Betriebsmitteln.

"Arbeitssicherheit steht bei uns an erster Stelle. Unfälle sollen bestmöglich vermieden werden", sagt Maximilian Augustin, Teamleiter Instandhaltung Gebäude.

Schon allein aus diesem Grund setzt Beinbauer auf professionelle Unterstützung bei der Prüfung der Betriebsmittel. Gleichzeitig erfordern die Zertifizierungen nach ISO 14001 und IATF-16949-2016-DE eine lückenlose Dokumentation über die Prüfungen. Nebenabweichungen bei den jährlich stattfindenden Audits könnten im Extremfall zum Verlust der Zertifizierungen führen.

Die Übersichtlichkeit der Prüfberichte anderer Anbieter war für Beinbauer nicht zufriedenstellend. So entstand vor zwei Jahren die Zusammenarbeit mit Beutlhauser. Zunächst führte Prüfer Marcus Karl die Nummerierung der Prüfmittel ein. Allen voran die fast 200 Krane in den Werkshallen in Büchlberg lassen sich nun eindeutig zuordnen.

Maximilian Augustin (Teamleiter Instandhaltung Gebäude bei Beinbauer, l.), und Prüfer Marcus Karl von Beutlhauser Safe Work bei der Prüfung von Betriebsmitteln. Foto: Beutlhauser

"Wenn es um K1 geht, weiß ich genau, welcher Kran gemeint ist", schildert Augustin den Vorteil. Auch die Fotodokumentation im Prüfbericht trägt dazu bei, den Überblick zu maximieren. "Die Prüfberichte erleichtern mir auf jeden Fall die Arbeit."

An der Zusammenarbeit mit Safe Work schätzt Maximilian Augustin die klare Kommunikation, die Verlässlichkeit und die schnellen Reaktionszeiten. "Wenn ein neuer Kran geprüft werden muss, setze ich mich direkt mit Marcus Karl in Verbindung. In der Regel erfolgt die Prüfung dann innerhalb eines Tages", berichtet er. Ein weiterer Mehrwert: Bei Ausfällen oder Abweichungen organisiere Beutl-hauser Safe Work die Beschaffung von Ersatzteilen, sodass sich der Kunde nicht selbst darum kümmern müsse. "Wir können alles aus einer Hand und damit das Gesamtpaket bieten", verdeutlicht Karl.

Grundsätzlich beziehe sich die Zusammenarbeit zwischen beiden Unternehmen nicht einzig auf Safe Work. Beinbauer beziehe Stapler von Linde über Beutlhauser. Derzeit seien rund 80 Flurförderzeuge, darunter 16 Mietgeräte, im Einsatz in Büchlberg. Die Intralogistikabteilung unterstütze Beinbauer zudem regelmäßig bei der Ausstattung der Werkshallen mit zugeschnittenen Regallösungen.